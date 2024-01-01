Meğer Poşet Çayları Yanlış Kullanmışız!

Günlük hayatta kullandığımız birçok eşyanın normal işlevleri ve durumu pratikleştirecek gizli işlevleri bulunur. Çay poşetlerindeki ipli kısım da bunun için iyi bir örnek. Sıklıkla tükettiğimiz çaydaki ayrıntıyı şimdiye kadar fark etmediyseniz çok şaşıracaksınız.