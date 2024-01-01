Portakal Mı Greyfurt Mu Daha Sağlıklı?

PORTAKALIN FAYDALARI

Greyfurt, kalori düşüklüğü ve şeker oranının az olması gibi nedenlerle her ne kadar portakaldan daha sağlıklı bir seçenek gibi görünse de, portakalın sağlığa faydaları da yadsınamayacak kadar çoktur.

Portakalda, DNA sentezi için önemli bir vitamin olan folik asit bulunur. Bu nedenle özellikle gebelerde portakal tüketimi yeterli folik asit alımını destekleyerek doğumsal defektleri önleyebilir.