Portakal Mı Greyfurt Mu Daha Sağlıklı?
ABD'li bilim insanları açıkladı
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Greyfurtta yüksek oranda C vitamini, antioksidan, likopen, magnezyum, potasyum ve A vitamini yer alır.
Greyfurtun içindeki antioksidan, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemi güçlendikçe vücut daha dirençli hale gelir ve hastalık riski azalır.
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Greyfurt, kalp damar sağlığını koruyarak iltihabı azaltır ve kardiyovasküler hastalıkların riskini düşürür.
Kalorisi düşük besinlerden biri olan greyfurt, güvenli bir şekilde diyet listelerine eklenerek kilo kaybına destek olabilir.
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Greyfurt, vücuttaki serbest radikallerin oluşumuyla mücadele eder ve olası kanser hücrelerine karşı koruma kalkanı sağlar.
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PORTAKAL MI GREYFURT MU DAHA SAĞLIKLI?
Greyfurt, mandalina ve portakala göre daha az kalori içerir. Mandalina ve portakal gibi meyveler çok daha fazla şeker içerdikleri için sağlıklı bir beslenme planı oluşturmak istiyorsanız, turunçgiller arasından greyfurtu tercih edebilirsiniz.
Greyfurt, şeker oranının az olması nedeniyle diyabet hastalarının da favori meyveleri arasında yer alır.
Ek olarak, ABD'deki Clemson Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada portakalların pH seviyesinin 3,69 ile 4,34 arasında olduğu ve bunun da oldukça asidik olduğu bulundu. Uzmanlar, bu asiditenin dişlere zarar verebileceğini söylüyor.
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PORTAKALIN FAYDALARI
Greyfurt, kalori düşüklüğü ve şeker oranının az olması gibi nedenlerle her ne kadar portakaldan daha sağlıklı bir seçenek gibi görünse de, portakalın sağlığa faydaları da yadsınamayacak kadar çoktur.
Portakalda, DNA sentezi için önemli bir vitamin olan folik asit bulunur. Bu nedenle özellikle gebelerde portakal tüketimi yeterli folik asit alımını destekleyerek doğumsal defektleri önleyebilir.
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Portakal tüketimi böbrek taşına da iyi gelir. Portakalın içerdiği sitrat, böbreklerde kalsiyum birikimini önleyerek taş oluşumunun önüne geçer.
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Portakal suyu, demir eksikliği olan kişilerde demir kaynağı besinlerle birlikte tüketildiğinde anemiyi tedavi etmeye yardımcı olur.