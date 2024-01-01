Evini Satışa Çıkardı! Fiyatı Dudak Uçuklattı
Serdar Ortaç, yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı evini satışa çıkardı.
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Zor günler geçiren Serdar Ortaç daha önce yaptığı açıklamalarda Kumarda 10-15 tane ev kaybettim açıklamasında bulunmuştu. Ortaç, yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı evini satışa çıkardı.
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Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündemem gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor.
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Kumara olan düşkünlüğüyle anılan ve bu yüzden çok para kaybeden Serdar Ortaç, 15 milyon TL borç ödediğini açıklamıştı.
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"KUMARDA 10-15 EV KAYBETTİM" "Para bitti bütün kazancımı yedim" diyen Serdar Ortaç, "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" demişti.
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FİYATI DUDAK UÇUKLATTI Takvim?den Ufuk Özcan'ın iddiasına göre; Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı uzun süredir maddi ve manevi sıkıntılar çeken Ortaç'ın, Sarıyer'de oturduğu evi satılığa çıkarttığı ortaya çıktı.
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Yıllardır Sarıyer'in lüks bir sitesinde villada oturan ünlü şarkıcı, evini 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa çıkardı. Ortaç, Caddebostan'a taşınma kararı aldı.
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ADETA SARAY YAVRUSU İstinye'de Boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu; 8 oda, 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de gündem oldu.