Evini Satışa Çıkardı! Fiyatı Dudak Uçuklattı

"KUMARDA 10-15 EV KAYBETTİM" "Para bitti bütün kazancımı yedim" diyen Serdar Ortaç, "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" demişti.