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Evini Satışa Çıkardı! Fiyatı Dudak Uçuklattı

Serdar Ortaç, yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı evini satışa çıkardı.

  1. Zor günler geçiren Serdar Ortaç daha önce yaptığı açıklamalarda Kumarda 10-15 tane ev kaybettim açıklamasında bulunmuştu. Ortaç, yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı evini satışa çıkardı.

    Zor günler geçiren Serdar Ortaç daha önce yaptığı açıklamalarda Kumarda 10-15 tane ev kaybettim açıklamasında bulunmuştu. Ortaç, yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı evini satışa çıkardı.

  2. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündemem gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor.

    Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündemem gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor.

  3. Kumara olan düşkünlüğüyle anılan ve bu yüzden çok para kaybeden Serdar Ortaç, 15 milyon TL borç ödediğini açıklamıştı.

    Kumara olan düşkünlüğüyle anılan ve bu yüzden çok para kaybeden Serdar Ortaç, 15 milyon TL borç ödediğini açıklamıştı.

  4. "KUMARDA 10-15 EV KAYBETTİM" "Para bitti bütün kazancımı yedim" diyen Serdar Ortaç, "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" demişti.

    "KUMARDA 10-15 EV KAYBETTİM" "Para bitti bütün kazancımı yedim" diyen Serdar Ortaç, "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" demişti.

  5. FİYATI DUDAK UÇUKLATTI Takvim?den Ufuk Özcan'ın iddiasına göre; Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı uzun süredir maddi ve manevi sıkıntılar çeken Ortaç'ın, Sarıyer'de oturduğu evi satılığa çıkarttığı ortaya çıktı.

    FİYATI DUDAK UÇUKLATTI Takvim?den Ufuk Özcan'ın iddiasına göre; Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı uzun süredir maddi ve manevi sıkıntılar çeken Ortaç'ın, Sarıyer'de oturduğu evi satılığa çıkarttığı ortaya çıktı.

  6. Yıllardır Sarıyer'in lüks bir sitesinde villada oturan ünlü şarkıcı, evini 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa çıkardı. Ortaç, Caddebostan'a taşınma kararı aldı.

    Yıllardır Sarıyer'in lüks bir sitesinde villada oturan ünlü şarkıcı, evini 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa çıkardı. Ortaç, Caddebostan'a taşınma kararı aldı.

  7. ADETA SARAY YAVRUSU İstinye'de Boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu; 8 oda, 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de gündem oldu.

    ADETA SARAY YAVRUSU İstinye'de Boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu; 8 oda, 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de gündem oldu.