Lens Kullananlar Dikkat! Kör Ediyor
Uzmanlar, kontakt lens kullanımında göz ardı edilen bir detayın, körlüğe neden olabileceği konusunda uyarıyor.
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Birçok kişi duş alırken, yüzerken ve hatta uyurken bile kontakt lens takmaktan vazgeçmiyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın ilerleyen zamanlarda ciddi göz hastalıklarına neden olabileceği konusunda uyardı.
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Musluk suları başta olmak üzere pek çok suda bulunan ''Akantamoeba keratiti'' isimli mikroskobik canlı, kontakt lens kullanımı sırasında gözün ön kısmı olan korneada yırtıklara neden olabilir. Buradan giren ''Akantamoeba keratiti'' daha sonra çoğalarak göz ağrısı, kızarıklık, bulanık görme, ışık hassasiyeti ve göz sulanması gibi olumsuz etkilere yol açabilir.
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Akantamoeba, duş sırasında veya havuza girerken göze kaçabilir. Bu aktiviteleri yaparken kontakt lens takılması, gözde ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Kişinin, ellerini yıkadıktan sonra yüzüne dokunması bile göze Akantamoeba parazitinin bulaşmasına neden olabilir. Londra'da yaşayan 30 yaşındaki Nina Wang da, Temmuz 2019'da Bali'de tatil yaparken bu parazitin kurbanı olmuştu. 11 yaşından beri kontakt lens kullanan kadın, sağ gözünde tahriş hissetti ancak semptomlarının kendiliğinden geçeceğini düşünerek, bu durumu pek umursamadı. Ertesi gün daha da kötüleşen Wang, iş seyahati sırasında bazı geceler kontakt lensleriyle uyukaldığını hatırlayınca panikledi. Dayanılmaz ağrılar çeken kadın, soluğu hastanede kaldı. Gözlerinde gittikçe yayılan enfeksiyon nedeniyle görme yetisini kaybeden Nina Wang, lazer göz ameliyatı geçirerek görme yetisinin yüzde 90'ını geri kazandı.
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Cleveland Clinic'e göre her yıl yaklaşık bin 500 Amerikalı bu hastalığa yakalanıyor. Kornea yüzeyinde enfeksiyon, yaralanma veya iltihaplanma nedeniyle oluşan bir rahatsızlık olan keratit, görme kaybına yol açabilir. Bu enfeksiyon, korneada kalıcı hasar bırakabildiği için mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekir.