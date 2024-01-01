Masterchef'te Beyza Yarışmaya Devam Edecek Mi? Somer Şef Açıkladı
Masterchef'te Beyza yarışmaya devam edecek mi? Somer şef açıkladı
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Masterchef'in bu bölümünde yarışmacılara malzemeler verilerek yaratıcılıklarını konuşturarak pizza yapmaları istendi. Somer Şef, Beyza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken devam edip etmeyeceğine ailesinin ve doktorların karar vereceğini söyledi.
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'AİLESİ VE DOKTORLAR KARAR VERECEK'
Masterchef'te şefler Beyza'nın son durumunu paylaştı. Somer şef, şu ifadeleri kullandı: Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Belki Akın bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de Masterchef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil.
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'İLK DEFA BU CÜMLELERİ DUYDUM'
Erim'in oda arkadaşı Akın'ın vedasıyla ilgili konuştu. Erim, "Son gün elenirsem de giderim, güzel bir şekilde dükkanımı açarım. Aileme kavuşurum, zaten biraz yorucu geçiyor dedi. Bu zamana kadar bu cümleleri hiç duymadım Akın'dan, ilk defa bu cümleleri duydum. Gerçekten onu seviyorum, inanılmaz güzel bir kebap yapıyor." ifadelerini kullandı.
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TAKIM KAPTANLARI
Masterchef'te en iyi pizzayı yapan Şirin, Mavi Takım kaptanı oldu. Kırmızı Takım kaptanı olarak da Semih'in adını söyledi.