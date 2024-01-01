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Uyku Sorunu Yaşayanlar Dikkat!

Erken beyin yaşlanmasını tetikliyor

  1. Birçok insan güneşe fazla maruz kalmaktan kaçınarak ve pahalı kremler kullanarak cilt yaşlanmasını önlemeye odaklanırken, beyin yaşlanması genellikle göz ardı edilir. Beyin erken yaşlandığında bilişsel gerileme başlayabilir ve bunun arkasındaki önemli bir faktör uykudur. Uykuyu, beyin sağlığının yenilenmesine ve gençleşmesine yardımcı olan hayati bir "beyin bakımı" aktivitesi olarak düşünün. Ancak uyku sorunları, özellikle de sabahları kafeinle güçlenmeye çalışan uykusuz insanlar tarafından genellikle göz ardı ediliyor. Ancak araştırmalar uyku sorunlarının göründüğünden daha ciddi olabileceğini gösteriyor.

    Birçok insan güneşe fazla maruz kalmaktan kaçınarak ve pahalı kremler kullanarak cilt yaşlanmasını önlemeye odaklanırken, beyin yaşlanması genellikle göz ardı edilir. Beyin erken yaşlandığında bilişsel gerileme başlayabilir ve bunun arkasındaki önemli bir faktör uykudur. Uykuyu, beyin sağlığının yenilenmesine ve gençleşmesine yardımcı olan hayati bir "beyin bakımı" aktivitesi olarak düşünün. Ancak uyku sorunları, özellikle de sabahları kafeinle güçlenmeye çalışan uykusuz insanlar tarafından genellikle göz ardı ediliyor. Ancak araştırmalar uyku sorunlarının göründüğünden daha ciddi olabileceğini gösteriyor.

  2. ERKEN BEYİN YAŞLANMASI TEHLİKESİ Amerikan Nöroloji Akademisi'nin Neurology'de yayınlanan yeni bir çalışması, uyku bozukluklarının orta yaşlı yetişkinlerde erken beyin yaşlanması üzerindeki etkisini ortaya koydu. Bulgular, kötü uyku kalitesi ve uykuya dalma güçlüğünün beyin yaşlanmasını üç yıl kadar hızlandırabileceğini gösteriyor. Çalışmada katılımcıların beyin sağlığı yıllarca takip edildi. Başlangıçta, 40'lı yaşlarındaki 589 kişi uyku alışkanlıklarıyla ilgili bir anket doldurdu. Beş yıl sonra başka bir uyku anketi daha doldurdular. Son olarak, ilk anketten 15 yıl sonra, beyin yaşlanmasını ölçmek ve bunu uyku düzeniyle ilişkilendirmek için beyin taramaları yapıldı. Araştırmacılar, tipik olarak yaşla birlikte artan beyin küçülmesinin bir ölçüsü olan beyin yaşını değerlendirdi ve uyku sorunları ile hızlandırılmış beyin yaşlanması arasında bir korelasyon buldu.

    ERKEN BEYİN YAŞLANMASI TEHLİKESİ Amerikan Nöroloji Akademisi'nin Neurology'de yayınlanan yeni bir çalışması, uyku bozukluklarının orta yaşlı yetişkinlerde erken beyin yaşlanması üzerindeki etkisini ortaya koydu. Bulgular, kötü uyku kalitesi ve uykuya dalma güçlüğünün beyin yaşlanmasını üç yıl kadar hızlandırabileceğini gösteriyor. Çalışmada katılımcıların beyin sağlığı yıllarca takip edildi. Başlangıçta, 40'lı yaşlarındaki 589 kişi uyku alışkanlıklarıyla ilgili bir anket doldurdu. Beş yıl sonra başka bir uyku anketi daha doldurdular. Son olarak, ilk anketten 15 yıl sonra, beyin yaşlanmasını ölçmek ve bunu uyku düzeniyle ilişkilendirmek için beyin taramaları yapıldı. Araştırmacılar, tipik olarak yaşla birlikte artan beyin küçülmesinin bir ölçüsü olan beyin yaşını değerlendirdi ve uyku sorunları ile hızlandırılmış beyin yaşlanması arasında bir korelasyon buldu.

  3. UYKU SORUNU BEYİN YAŞLANMASINI TETİKLİYOR İki ila üç uyku sorunu olanlar daha hızlı beyin yaşlanması belirtileri gösterirken, beyinleri sadece bir uyku sorunu olanlara göre 1,6 yaş daha yaşlı görünmüştür. Üç ya da daha fazla uyku sorunu olan bireylerde ise beyin yaşlanması 2,6 yıla kadar daha hızlı gerçekleşmiştir. Beyin sağlığını korumak için araştırmacılar iyi uyku alışkanlıkları edinilmesini tavsiye etmiştir. Öneriler arasında tutarlı bir uyku programı, yatmadan önce kafein ve alkolden kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak ve daha iyi uyku kalitesi için gevşeme teknikleri kullanmak yer alıyor.

    UYKU SORUNU BEYİN YAŞLANMASINI TETİKLİYOR İki ila üç uyku sorunu olanlar daha hızlı beyin yaşlanması belirtileri gösterirken, beyinleri sadece bir uyku sorunu olanlara göre 1,6 yaş daha yaşlı görünmüştür. Üç ya da daha fazla uyku sorunu olan bireylerde ise beyin yaşlanması 2,6 yıla kadar daha hızlı gerçekleşmiştir. Beyin sağlığını korumak için araştırmacılar iyi uyku alışkanlıkları edinilmesini tavsiye etmiştir. Öneriler arasında tutarlı bir uyku programı, yatmadan önce kafein ve alkolden kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak ve daha iyi uyku kalitesi için gevşeme teknikleri kullanmak yer alıyor.

  4. San Francisco'daki California Üniversitesi'nden ve Amerikan Nöroloji Akademisi'nden Dr. Kristine Yaffe, beyin sağlığını korumak için uyku sorunlarını erken dönemde ele almanın önemini vurguladı. Yaffe, daha fazla araştırmanın uyku kalitesini artırmaya ve uykunun genç bireylerde beyin sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkisini incelemeye odaklanması gerektiğini belirtti. UCSF'de araştırmacı olarak görev yapan Dr. Clemence Cavailles ise, "Katılımcıların beyin yaşını değerlendirmek için beyin taramalarını kullanan çalışmamız, kötü uykunun orta yaşlarda yaklaşık üç yıllık ek beyin yaşlanmasına yol açabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

    San Francisco'daki California Üniversitesi'nden ve Amerikan Nöroloji Akademisi'nden Dr. Kristine Yaffe, beyin sağlığını korumak için uyku sorunlarını erken dönemde ele almanın önemini vurguladı. Yaffe, daha fazla araştırmanın uyku kalitesini artırmaya ve uykunun genç bireylerde beyin sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkisini incelemeye odaklanması gerektiğini belirtti. UCSF'de araştırmacı olarak görev yapan Dr. Clemence Cavailles ise, "Katılımcıların beyin yaşını değerlendirmek için beyin taramalarını kullanan çalışmamız, kötü uykunun orta yaşlarda yaklaşık üç yıllık ek beyin yaşlanmasına yol açabileceğini gösteriyor." diye konuştu.