Yeni Porsche 911 Carrera T Tanıtıldı
Sadece manuel vitesle sunulan yeni Porsche 911 Carrera T tanıtıldı. Aracın cabriolet ve coupe versiyonları bulunuyor.
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Porsche, yenilenen 911 Carrera T'yi tanıttı. Sadece manuel şanzıman seçeneğiyle sunulan modelde ilk kez Cabriolet versiyon da bulunuyor.
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Tasarım olarak çizgisini sürdüren bu model 3.0 lt çift turbo destekli boxer motorla 388 beygir güç ve 449 Nm tork üretiyor.
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Aracın 0-100 hızlanması coupe versiyonda 4,3 saniye, cabriolet versiyonda ise 4,5 saniye. Maksimum hızı ise 295 km/sa'e sınırlandırılmış.
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Hareketli arka aks standart olarak gelen araç Porsche Tork Dağıtım sistemine ve Porsche Aktif Süspansiyon teknolojisine sahip.
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992.2, şirketin çift ekranlı iç tasarımıyla geliyor. Aracın en büyük özelliği olan manuel vites camlardaki logolarla belirtilirken, vites topuzu da ahşap olarak tasarlanmış.
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