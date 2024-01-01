Türkiye'nin En Mutlu Şehirleri!
Bakın ilk sırada hangisi var
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Ülkemizin sosyolojik bilgileri hakkında ipuçları veren 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı. Ülkemizdeki mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehir belli oldu. Bakın, en mutlu şehir hangisi oldu...
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' 2023 yılında şaşırtan sonuçları gözler önüne sergiledi. Türkiye'deki mutluluk oranını şehirlere göre sıralayan araştırmanın sonucuna göre Türkiye'nin en mutlu ilk 10 şehri ortaya çıktı.
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İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri...
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10- ŞIRNAK
Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10'uncu şehir olarak listeye giriş yaptı.
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9- SİİRT
Siirt ise listenin 9'uncu sırasında yer aldı. 331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 mutluluk oranına sahip.
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8- UŞAK
%72.34'lük mutluluk oranı Uşak, listenin 8'nci sırasında yer aldı.
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7- DÜZCE
395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, %72.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7'nci sırasında kendine yer buldu.
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6- ÇANKIRI
%73.5 olan bu oran ile Çankırı listeye 6'ncı sıradan giriş yaptı. Şehrin nüfusu ise 216 bin 312.
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5- KÜTAHYA
279 bin 367 kişilik nüfusuyla sıralamada 5'nci sırada yer alan Kütahya, % 73.76 oranla mutlu bir şehir.
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4- KIRIKKALE %75.48'lik oranla Türkiye'nin en mutlu 4'üncü şehri ise Kırıkkale.
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3- BAYBURT
81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Bayburt, listede ilk 3'e girmeyi başardı. Kent, %75.91 oranıyla en mutlu illerden biri.
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2- AFYONKARAHİSAR
Türkiye'nin en mutlu "ikinci şehri" ise Afyonkarahisar. Şehrin nüfusu ise 736.912 ve mutluluk oranı da %76.43.
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1- SİNOP
Türkiye'nin en mutlu ili ise Sinop! %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, ülkemizin en mutlu şehri.