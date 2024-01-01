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Türkiye'nin En Mutlu Şehirleri!

Bakın ilk sırada hangisi var

  1. Ülkemizin sosyolojik bilgileri hakkında ipuçları veren 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı. Ülkemizdeki mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehir belli oldu. Bakın, en mutlu şehir hangisi oldu...

    Ülkemizin sosyolojik bilgileri hakkında ipuçları veren 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı. Ülkemizdeki mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehir belli oldu. Bakın, en mutlu şehir hangisi oldu...

  2. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' 2023 yılında şaşırtan sonuçları gözler önüne sergiledi. Türkiye'deki mutluluk oranını şehirlere göre sıralayan araştırmanın sonucuna göre Türkiye'nin en mutlu ilk 10 şehri ortaya çıktı.

    Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' 2023 yılında şaşırtan sonuçları gözler önüne sergiledi. Türkiye'deki mutluluk oranını şehirlere göre sıralayan araştırmanın sonucuna göre Türkiye'nin en mutlu ilk 10 şehri ortaya çıktı.

  3. İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri...

    İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri...

  4. 10- ŞIRNAK <br> Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10'uncu şehir olarak listeye giriş yaptı.

    10- ŞIRNAK
    Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10'uncu şehir olarak listeye giriş yaptı.

  5. 9- SİİRT <br> Siirt ise listenin 9'uncu sırasında yer aldı. 331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 mutluluk oranına sahip.

    9- SİİRT
    Siirt ise listenin 9'uncu sırasında yer aldı. 331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 mutluluk oranına sahip.

  6. 8- UŞAK<br> %72.34'lük mutluluk oranı Uşak, listenin 8'nci sırasında yer aldı.

    8- UŞAK
    %72.34'lük mutluluk oranı Uşak, listenin 8'nci sırasında yer aldı.

  7. 7- DÜZCE <br> 395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, %72.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7'nci sırasında kendine yer buldu.

    7- DÜZCE
    395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, %72.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7'nci sırasında kendine yer buldu.

  8. 6- ÇANKIRI <br> %73.5 olan bu oran ile Çankırı listeye 6'ncı sıradan giriş yaptı. Şehrin nüfusu ise 216 bin 312.

    6- ÇANKIRI
    %73.5 olan bu oran ile Çankırı listeye 6'ncı sıradan giriş yaptı. Şehrin nüfusu ise 216 bin 312.

  9. 5- KÜTAHYA <br> 279 bin 367 kişilik nüfusuyla sıralamada 5'nci sırada yer alan Kütahya, % 73.76 oranla mutlu bir şehir.

    5- KÜTAHYA
    279 bin 367 kişilik nüfusuyla sıralamada 5'nci sırada yer alan Kütahya, % 73.76 oranla mutlu bir şehir.

  10. 4- KIRIKKALE %75.48'lik oranla Türkiye'nin en mutlu 4'üncü şehri ise Kırıkkale.

    4- KIRIKKALE %75.48'lik oranla Türkiye'nin en mutlu 4'üncü şehri ise Kırıkkale.

  11. 3- BAYBURT <br> 81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Bayburt, listede ilk 3'e girmeyi başardı. Kent, %75.91 oranıyla en mutlu illerden biri.

    3- BAYBURT
    81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Bayburt, listede ilk 3'e girmeyi başardı. Kent, %75.91 oranıyla en mutlu illerden biri.

  12. 2- AFYONKARAHİSAR <br> Türkiye'nin en mutlu "ikinci şehri" ise Afyonkarahisar. Şehrin nüfusu ise 736.912 ve mutluluk oranı da %76.43.

    2- AFYONKARAHİSAR
    Türkiye'nin en mutlu "ikinci şehri" ise Afyonkarahisar. Şehrin nüfusu ise 736.912 ve mutluluk oranı da %76.43.

  13. 1- SİNOP <br> Türkiye'nin en mutlu ili ise Sinop! %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, ülkemizin en mutlu şehri.

    1- SİNOP
    Türkiye'nin en mutlu ili ise Sinop! %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, ülkemizin en mutlu şehri.