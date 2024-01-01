Türkiye'nin En Mutlu Şehirleri!

Ülkemizin sosyolojik bilgileri hakkında ipuçları veren 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı. Ülkemizdeki mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehir belli oldu. Bakın, en mutlu şehir hangisi oldu...