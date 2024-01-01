Oyuncu Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı

"Eskiden tiyatroda para kazanılmazdı. Şimdi iyi kazanılıyor. Ayda 150-200 bin TL alıyoruz. Dolayısıyla 'Ay ne olur bana bir dizi ver abi valla çok ihtiyacım var' demiyoruz. Dizi yapsam bölüm başına 100 bin TL ayda 400 bin TL kazanacağım. Diğer taraftan 150 bin TL kazanıyorsun en düşük oyuna bakarsan."