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Oyuncu Nurseli İdiz Aylık Kazancını Açıkladı

Oyuncu Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı

  1. Başarılı oyuncu Nurseli İdiz, katıldığı bir programda tiyatrodan aylık kazancını açıkladı ve "Eskiden tiyatroda para kazanılmazdı, şimdi iyi para kazanılıyor" dedi.

    Başarılı oyuncu Nurseli İdiz, katıldığı bir programda tiyatrodan aylık kazancını açıkladı ve "Eskiden tiyatroda para kazanılmazdı, şimdi iyi para kazanılıyor" dedi.

  2. Kınalı Kar, Hayat Bilgisi, Ömre Bedel, Yalan Dünya ve İlişki Durumu Karışık gibi yapımlarda rol alan Nurseli İdiz, başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken ünlüler arasında yer alıyor.

    Kınalı Kar, Hayat Bilgisi, Ömre Bedel, Yalan Dünya ve İlişki Durumu Karışık gibi yapımlarda rol alan Nurseli İdiz, başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken ünlüler arasında yer alıyor.

  3. Maddi zorluklar çekmişti<p> Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Nurseli İdiz, bir dönem maddi zorluklar çekmiş ve açıklamalarıyla gündem olmuştu.

    Maddi zorluklar çekmişti

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Nurseli İdiz, bir dönem maddi zorluklar çekmiş ve açıklamalarıyla gündem olmuştu.

  4. Aylık kazancını açıkladı<p> Son katıldığı programda konuşan Nurseli İdiz, tiyatrodan iyi para kazandığını açıklayarak aylık kazancından bahsetti.

    Aylık kazancını açıkladı

    Son katıldığı programda konuşan Nurseli İdiz, tiyatrodan iyi para kazandığını açıklayarak aylık kazancından bahsetti.

  5. "Aylık 150-200 bin TL alıyoruz"<p> Açıklamalarıyla çok konuşulan 64 yaşındaki ünlü oyuncu, tiyatrodan artık iyi para kazanıldığını belirtti. İdiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Aylık 150-200 bin TL alıyoruz"

    Açıklamalarıyla çok konuşulan 64 yaşındaki ünlü oyuncu, tiyatrodan artık iyi para kazanıldığını belirtti. İdiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  6. "Eskiden tiyatroda para kazanılmazdı. Şimdi iyi kazanılıyor. Ayda 150-200 bin TL alıyoruz. Dolayısıyla 'Ay ne olur bana bir dizi ver abi valla çok ihtiyacım var' demiyoruz. Dizi yapsam bölüm başına 100 bin TL ayda 400 bin TL kazanacağım. Diğer taraftan 150 bin TL kazanıyorsun en düşük oyuna bakarsan."

    "Eskiden tiyatroda para kazanılmazdı. Şimdi iyi kazanılıyor. Ayda 150-200 bin TL alıyoruz. Dolayısıyla 'Ay ne olur bana bir dizi ver abi valla çok ihtiyacım var' demiyoruz. Dizi yapsam bölüm başına 100 bin TL ayda 400 bin TL kazanacağım. Diğer taraftan 150 bin TL kazanıyorsun en düşük oyuna bakarsan."