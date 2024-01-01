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Masterchef'te Olay Yeri İnceleme İzin Vermedi Fırın Açık Kaldı

Masterchef'te ikinci eleme adayı belli oldu!

  1. Masterchef'te dokunulmazlığı alan isim ile eleme adayı belli oldu. Birbirinden güzel tabakları hazırlayan yarışmacılar eleme potası mücadelesi verdi. Son etapta yapılan oylama sonucu ile bir kişi eleme adayı olarak belirlendi.

    Masterchef'te dokunulmazlığı alan isim ile eleme adayı belli oldu. Birbirinden güzel tabakları hazırlayan yarışmacılar eleme potası mücadelesi verdi. Son etapta yapılan oylama sonucu ile bir kişi eleme adayı olarak belirlendi.

  2. DOKNULMAZLIĞI ALAN TAKIM BELLİ OLDU <p> İlk etapta yapılan tabaklar arasında şefler tercihini yaptı ve dokunulmazlığı kazanan takımı açıkladı. Mavi Takım dokunulmazlığı kazanarak rahat bir nefes aldı. Kırmızı Takım'daki yarışmacılar ise eleme potası mücadelesi verdi.

    DOKNULMAZLIĞI ALAN TAKIM BELLİ OLDU

    İlk etapta yapılan tabaklar arasında şefler tercihini yaptı ve dokunulmazlığı kazanan takımı açıkladı. Mavi Takım dokunulmazlığı kazanarak rahat bir nefes aldı. Kırmızı Takım'daki yarışmacılar ise eleme potası mücadelesi verdi.

  3. NİGAR'IN FIRINI AÇIK KALDI<p> Belirli süre içerisinde yapılan yemekleri yetiştirmek için kıran kırana mücadele verildi. Yarışmacılardan Nigar yemek esnasında fırını açık bıraktı ve "Olay yeri inceleme" o alana kapattı. Mehmet Şef "Yapacak bir şey yok zamanında kapatacaktın" diyerek Nigar'ın fırını kapatmasına müsaade etmedi. Nigar'ın tartı fırının kapısı açık bir şekilde pişti.

    NİGAR'IN FIRINI AÇIK KALDI

    Belirli süre içerisinde yapılan yemekleri yetiştirmek için kıran kırana mücadele verildi. Yarışmacılardan Nigar yemek esnasında fırını açık bıraktı ve "Olay yeri inceleme" o alana kapattı. Mehmet Şef "Yapacak bir şey yok zamanında kapatacaktın" diyerek Nigar'ın fırını kapatmasına müsaade etmedi. Nigar'ın tartı fırının kapısı açık bir şekilde pişti.

  4. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SAHİBİNİ BULDU<p> İkinci turda yarışmacılar tatlı yapmaları istendi. Zerde ile yaratıcılık yapmaları istenen yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve en güzel tabağı yapan kişi dokunulmazlığı kazandı. Şefler en güzel tabağı yapan ismin ve dokunulmazlığı kazananın Kerem olduğunu açıkladı.

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SAHİBİNİ BULDU

    İkinci turda yarışmacılar tatlı yapmaları istendi. Zerde ile yaratıcılık yapmaları istenen yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve en güzel tabağı yapan kişi dokunulmazlığı kazandı. Şefler en güzel tabağı yapan ismin ve dokunulmazlığı kazananın Kerem olduğunu açıkladı.

  5. ELEME ADAYI BELLİ OLDU<p> Yapılan oylamada Semih ve Kaan 5'ler oy aldı. Eşit oy çıkması nedeniyle Kaptan olan Semih'ten tercih yapması istendi. Semih ise eleme adayını belirledi. İlk eleme adayı Nigar seçilmişti, Kaptan Semih ikinci eleme adayı olarak da Kaan'ı seçti.

    ELEME ADAYI BELLİ OLDU

    Yapılan oylamada Semih ve Kaan 5'ler oy aldı. Eşit oy çıkması nedeniyle Kaptan olan Semih'ten tercih yapması istendi. Semih ise eleme adayını belirledi. İlk eleme adayı Nigar seçilmişti, Kaptan Semih ikinci eleme adayı olarak da Kaan'ı seçti.