Masterchef'te Olay Yeri İnceleme İzin Vermedi Fırın Açık Kaldı

NİGAR'IN FIRINI AÇIK KALDI

Belirli süre içerisinde yapılan yemekleri yetiştirmek için kıran kırana mücadele verildi. Yarışmacılardan Nigar yemek esnasında fırını açık bıraktı ve "Olay yeri inceleme" o alana kapattı. Mehmet Şef "Yapacak bir şey yok zamanında kapatacaktın" diyerek Nigar'ın fırını kapatmasına müsaade etmedi. Nigar'ın tartı fırının kapısı açık bir şekilde pişti.