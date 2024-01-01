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TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Başvurusu Ne Zaman?

Dar ve orta gelirliler için gelecek yıl 100 bin sosyal konut yapılacak.

  1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gelecek yıl, dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin yeni sosyal konut üretilmesi hedefleniyor. İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu hakkında bilgiler...

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gelecek yıl, dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin yeni sosyal konut üretilmesi hedefleniyor. İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu hakkında bilgiler...

  2. TOKİ'NİN SON 4 YILI Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu. Yıllardır dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa eden, kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, sosyal konut projelerine devam ediyor. Bu kapsamda 2023'te 125 bin sosyal konut yapan TOKİ, 2024 ocak-eylül döneminde ise 68 bin 695 konutun inşasını tamamladı. Böylece 2024'teki 100 bin konut hedefine ulaşılması öngörülüyor. Yıllık programa göre, 2025'te de özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Bu kapsamda gelecek yıl dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.

    TOKİ'NİN SON 4 YILI Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu. Yıllardır dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa eden, kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, sosyal konut projelerine devam ediyor. Bu kapsamda 2023'te 125 bin sosyal konut yapan TOKİ, 2024 ocak-eylül döneminde ise 68 bin 695 konutun inşasını tamamladı. Böylece 2024'teki 100 bin konut hedefine ulaşılması öngörülüyor. Yıllık programa göre, 2025'te de özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Bu kapsamda gelecek yıl dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.

  3. BAŞVURULAR NE ZAMAN? Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı. TOKİ'nin konuya dair gelecek yılın ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor.

    BAŞVURULAR NE ZAMAN? Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı. TOKİ'nin konuya dair gelecek yılın ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor.