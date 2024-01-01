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Ne Zeytinyağı Ne Tereyağı, İşte En Sağlıklı Yağ!

ABD'li uzmanlar dünyadaki sağlıklı yağı açıkladı: Sonuç şaşırttı

  1. Tüm dünyada özellikle koronavirüs salgını sonrası değişen beslenme alışkanlıklarıyla beraber birçok insan, kalp sağlığını korumak ve kilo kontrolünü sağlamak amacıyla zeytinyağına yöneldi. Kemik gelişimi ve onarımı için faydalı olduğu bilinen tereyağı da, son yılların en çok tercih edilen yağlarının başında geliyordu. Ancak Profesör Alexandra Yakovleva?nın yürüttüğü araştırma, en sağlıklı yağın ayçiçek yağı olduğunu ortaya koydu.

    Tüm dünyada özellikle koronavirüs salgını sonrası değişen beslenme alışkanlıklarıyla beraber birçok insan, kalp sağlığını korumak ve kilo kontrolünü sağlamak amacıyla zeytinyağına yöneldi. Kemik gelişimi ve onarımı için faydalı olduğu bilinen tereyağı da, son yılların en çok tercih edilen yağlarının başında geliyordu. Ancak Profesör Alexandra Yakovleva?nın yürüttüğü araştırma, en sağlıklı yağın ayçiçek yağı olduğunu ortaya koydu.

  2. Ayçiçek yağında yüksek miktarda doymamış yağ asitleri olduğunu belirten Yakovleva, ayçiçek yağının kalbi koruduğunu ve damar tıkanıklığını önlediğini açıkladı. Çarpıcı araştırmada, ayçiçek yağının mide ve bağırsak hastalıklarına da iyi geldiği kanıtlandı.

    Ayçiçek yağında yüksek miktarda doymamış yağ asitleri olduğunu belirten Yakovleva, ayçiçek yağının kalbi koruduğunu ve damar tıkanıklığını önlediğini açıkladı. Çarpıcı araştırmada, ayçiçek yağının mide ve bağırsak hastalıklarına da iyi geldiği kanıtlandı.

  3. Daha önce yapılan araştırmalar, ayçiçek yağının beyin gelişimi için de önemli olduğunu vurgulamıştı. Ayçiçek yağı, diyabet hastalarında insülin ihtiyacını karşılaması açısından da doğru bir seçenektir. Ayrıca hayvansal yağlara göre, metabolizmaya etkisi daha kuvvetlidir.

    Daha önce yapılan araştırmalar, ayçiçek yağının beyin gelişimi için de önemli olduğunu vurgulamıştı. Ayçiçek yağı, diyabet hastalarında insülin ihtiyacını karşılaması açısından da doğru bir seçenektir. Ayrıca hayvansal yağlara göre, metabolizmaya etkisi daha kuvvetlidir.

  4. Ayçiçek yağı, Omega-3 içermesi nedeniyle enfeksiyon riskini ortadan kaldırır ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu nedenle zaman zaman kozmetik ürünlerin yapımında da kullanılabilir.

    Ayçiçek yağı, Omega-3 içermesi nedeniyle enfeksiyon riskini ortadan kaldırır ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bu nedenle zaman zaman kozmetik ürünlerin yapımında da kullanılabilir.

  5. Ancak ayçiçek yağının aşırı tüketimi, ciltte sivilce ve yağlanma gibi sorunlara zemin hazırlayabilir. Kızartmalarda kullanılan ayçiçek yağı ise bir defadan fazla olacak şekilde tüketilmemelidir.

    Ancak ayçiçek yağının aşırı tüketimi, ciltte sivilce ve yağlanma gibi sorunlara zemin hazırlayabilir. Kızartmalarda kullanılan ayçiçek yağı ise bir defadan fazla olacak şekilde tüketilmemelidir.

  6. Ayçiçek yağının fazla tüketimi, birçok yağda olduğu gibi damar tıkanıklığına yol açabilir. Kadınlarda, menopoz dönemlerinde aşırı ayçiçeği yağı tüketimi, meme kanseri riskini artırabilir. Erkeklerde ise prostat kanserine neden olabilir. Ayçiçek yağının faydadan çok zarar getirmemesi için ölçülü şekilde tüketmekte fayda vardır.

    Ayçiçek yağının fazla tüketimi, birçok yağda olduğu gibi damar tıkanıklığına yol açabilir. Kadınlarda, menopoz dönemlerinde aşırı ayçiçeği yağı tüketimi, meme kanseri riskini artırabilir. Erkeklerde ise prostat kanserine neden olabilir. Ayçiçek yağının faydadan çok zarar getirmemesi için ölçülü şekilde tüketmekte fayda vardır.