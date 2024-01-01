Ne Zeytinyağı Ne Tereyağı, İşte En Sağlıklı Yağ!

Tüm dünyada özellikle koronavirüs salgını sonrası değişen beslenme alışkanlıklarıyla beraber birçok insan, kalp sağlığını korumak ve kilo kontrolünü sağlamak amacıyla zeytinyağına yöneldi. Kemik gelişimi ve onarımı için faydalı olduğu bilinen tereyağı da, son yılların en çok tercih edilen yağlarının başında geliyordu. Ancak Profesör Alexandra Yakovleva?nın yürüttüğü araştırma, en sağlıklı yağın ayçiçek yağı olduğunu ortaya koydu.