Antep Fıstığına Dubai Çikolatası Etkisi

Gaziantep'te Fıstıkçılar Sitesinde esnaf olan Mehmet Akay, "Bu yıl fıstık rekoltesi çok yüksekti. Fıstık fazla olduğu için fiyatlarda düşüş olmuştu. Sezon başında fıstık gerçek değerini bulmadı. Fakat dünyada popüler hale gelen Dubai çikolatası sayesinde fıstık gerçek değerine yükseldi. 200 TL olan fıstık kilosu şu an 450 TL'ye yükseldi. Dubai çikolatasının fıstık üreticilerine olumlu etkisi oldu. Fıstık üreticileri bu durumdan çok memnun kaldı. Fıstığa olan talep böyle devam ederse fiyatlar daha da yükselir." dedi.