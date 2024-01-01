En Faydalı Balık Türü Buymuş

Doğal Omega-3 kaynağı olan ve protein, vitamin ve mineraller bakımından zengin olan balıklar, kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar birçok fayda sağlar. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını desteklerken beyin fonksiyonlarını da iyileştirir. Bu nedenle en faydalı balık sıralaması yapıldığında uskumru, somon, sardalya gibi balıklar ön plana çıkar.