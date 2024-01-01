En Faydalı Balık Türü Buymuş
Mevsiminde haftada 2 kez tüketin
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Balık tüketimi vücut sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir. Kalp sağlığını destekler. Hafızayı daha güçlü hale getirir ve depresyon riskini azaltır. Uzmanlar haftada en az iki porsiyon balık tüketmenin önemli olduğunu vurguluyor.
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Balık, yüksek D vitamini içeriğiyle kışın güneşten yeterince alınamayan vitamin ihtiyacını karşılıyor. Omega-3 desteği ile birlikte bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor.
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Mevsiminde haftada iki kez balık tüketmek Omega-3 ve D vitamini ihtiyacını karşılıyor.
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Doğal Omega-3 kaynağı olan ve protein, vitamin ve mineraller bakımından zengin olan balıklar, kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar birçok fayda sağlar. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını desteklerken beyin fonksiyonlarını da iyileştirir. Bu nedenle en faydalı balık sıralaması yapıldığında uskumru, somon, sardalya gibi balıklar ön plana çıkar.
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Odessa Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, Karadeniz'de bulunan balık türleri arasında en sağlıklı olanları listeledi. İnsan sağlığına en faydalı 3 balığın sıralandığı listede, ortaya çıkan sonuç görenleri şaşırttı. Odessa Üniversitesi'ne göre en sağlıklı 3 balık türü somon, alabalık ve sazan. İşte en sağlıklı balık türlerinden bazıları
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SOMON Çoğu zaman İskandinav ülkeleri ile özdeşleştirilse de, Karadeniz'de de bol miktarda somon balığı bulunmakta. En lezzetli balık türleri arasında gösterilen somon, sağlığa faydaları bakımından da diğer balıkların üzerine çıkmakta. Sahip olduğu zengin yağ asitleri ve yüksek omega-3 ile ciltte gençleşmeyi hızlandıran somon, beyin aktivitelerini harekete geçirmesi nedeniyle hafızanın güçlenmesine yardımcı oluyor.
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ALABALIK Karadeniz şehirlerinde bulunan derelerde de bol miktarda bulunan alabalık, omega-3, omega-6 ve çoklu yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir besindir. Bağışıklık ve sinir sisteminin direnç kazanmasına yardımcı olan bu yiyecek, aynı zamanda balıklar arasında en lezzetli türlerden biri olarak biliniyor.
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Vücuttaki meydana gelebilecek inflamatuar süreçleri engelleyen alabalık, içerdiği besin değerleri sayesinde hücrelerdeki kan damarlarının güçlenmesine ve vücuttan kötü kolesterolün atılmasına katkı sunar.
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USKUMRU Uskumru, omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA bakımından zengindir. Bu yağ asitler, kalp sağlığını korur, trigliserit seviyelerini düşürür ve kan basıncını düzenler. Özellikle uskumru ızgara ve yağsız olarak tüketildiğinde oldukça sağlıklı bir seçenek olacaktır. Ayrıca uskumru, düşük cıva içeriği ile güvenle tüketilebilir.
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LEVREK Levrek, düşük kalorili ve yüksek proteinli bir balıktır. Cilt sağlığı için önemli olan kolajen üretimini destekleyen çinko minerali açısından zengindir. Ayrıca B vitaminleri ve potasyum içerir.
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SAZAN Listenin son sırasında yer alan balık ise görenleri şaşırttı. Bir nehir balığı olan sazan, Karadeniz bölgesinde sıklıkla görülmekte. Doktorlara göre bağırsak fonksiyonlarını güçlendiren bu balık, aynı zamanda metabolizma hızını artırarak kan şekerini dengeliyor. Diyetisyenlerin sık sık tüketilmesini tavsiye ettiği sazan, aynı zamanda beyin üzerinde de muhteşem etkilere sahip. Hafızayı geliştiren ve yaşlanmayı yavaşlatan özellikleri nedeniyle sazan, bilinen nehir balıkları arasında en faydalısı olarak dikkat çekiyor.