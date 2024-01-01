Masterchef'te 3. Eleme Adayı Belli Oldu! Kıran Kırana Mücadele
Masterchef'te 3. eleme adayı belli oldu! Kıran kırana mücadele
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Masterchef'te şefler yarışmacılardan ilk etapta Japon mutfağından; Wakame Salad, Dragon Tail Roll, Gyoza, Beef Teriyaki, Beef Tataki, Chicken Ramen Soup, Tuna Maguro Nigiri istedi.
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Şefler Kaan'a, Semih'in onu potaya göndermesini nasıl değerlendirdiğini sordu. Kaan, "Potaya attı Semih diye tabii ki üzüldüm, potaya niye gideyim? 6 haftadır gitmiyordum şimdi bir de onunla uğraşacağız diye düşünüyorum" dedi.
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Konuya ilişkin yorum yapan Ezgi," Şartlar çok eşitti. Artık öyle gereksiz kahramanlıklar yapacak dönemi de geçtik. 13 kişi kaldık. Kırmızı takım kaptanının da böyle bir avantajı var. Nasıl mavi takımın dokunulmazlığı varsa kırmızı takımda kaptan olmanın da böyle bir avantajı var. 14 haftadır ilk defa kırmızı takım kaptanı bu avantajı kullanmış oldu. Haklı buluyorum" ifadelerini kullandı.
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TAKIM OYUNU
Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.
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ELEME ADAYI
Mavi takımdan 3. eleme adayı Eda oldu