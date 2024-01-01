Masterchef'te 3. eleme adayı belli oldu! Kıran kırana mücadele

Konuya ilişkin yorum yapan Ezgi," Şartlar çok eşitti. Artık öyle gereksiz kahramanlıklar yapacak dönemi de geçtik. 13 kişi kaldık. Kırmızı takım kaptanının da böyle bir avantajı var. Nasıl mavi takımın dokunulmazlığı varsa kırmızı takımda kaptan olmanın da böyle bir avantajı var. 14 haftadır ilk defa kırmızı takım kaptanı bu avantajı kullanmış oldu. Haklı buluyorum" ifadelerini kullandı.