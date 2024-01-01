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Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Hobiler Belli Oldu! İşte Şaşırtıcı Sonuçlar

Türkiye'de en çok tercih edilen hobiler belli oldu! İşte şaşırtıcı sonuçlar

  1. Türkiye'den 2 bin 094 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen hobilere ilişkin araştırmanın sonuçları, 5 kişiden dördünün stresten kurtulmak için hobilere yöneldiğini gösterdi.

    Türkiye'den 2 bin 094 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen hobilere ilişkin araştırmanın sonuçları, 5 kişiden dördünün stresten kurtulmak için hobilere yöneldiğini gösterdi.

  2. Öte yandan Türkiye'de en çok tercih edilen hobinin alışveriş yapmak olduğu belirtildi. İşte Türkiye'de en çok tercih edilen 18 hobi

    Öte yandan Türkiye'de en çok tercih edilen hobinin alışveriş yapmak olduğu belirtildi. İşte Türkiye'de en çok tercih edilen 18 hobi

  3. 18 Yazmak

    18 Yazmak

  4. 17 Müzik yapmak

    17 Müzik yapmak

  5. 16 "kendin yap" aktiviteleri

    16 "kendin yap" aktiviteleri

  6. 15 Fotoğraf çekmek

    15 Fotoğraf çekmek

  7. 14 Meditasyon

    14 Meditasyon

  8. 13 Kart /kutu oyunları

    13 Kart /kutu oyunları

  9. 12 Bitkilerle ilgilenmek

    12 Bitkilerle ilgilenmek

  10. 11 Açıkhava etkinlikleri

    11 Açıkhava etkinlikleri

  11. 10 Evciihayvanlarlar

    10 Evciihayvanlarlar

  12. 9 Yemek yapmak

    9 Yemek yapmak

  13. 8 Otomobiller

    8 Otomobiller

  14. 6 Video oyunu oynamak

    6 Video oyunu oynamak

  15. 7 Spor yapmak

    7 Spor yapmak

  16. 5 Sosyalleşmek

    5 Sosyalleşmek

  17. 4 Okumak

    4 Okumak

  18. 3 Seyahat etmek

    3 Seyahat etmek

  19. 2 Teknoloji/ bilgisayar

    2 Teknoloji/ bilgisayar

  20. 1 Alışveriş yapmak

    1 Alışveriş yapmak