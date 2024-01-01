Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Hobiler Belli Oldu! İşte Şaşırtıcı Sonuçlar
Türkiye'de en çok tercih edilen hobiler belli oldu! İşte şaşırtıcı sonuçlar
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Türkiye'den 2 bin 094 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen hobilere ilişkin araştırmanın sonuçları, 5 kişiden dördünün stresten kurtulmak için hobilere yöneldiğini gösterdi.
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Öte yandan Türkiye'de en çok tercih edilen hobinin alışveriş yapmak olduğu belirtildi. İşte Türkiye'de en çok tercih edilen 18 hobi
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18 Yazmak
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17 Müzik yapmak
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16 "kendin yap" aktiviteleri
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15 Fotoğraf çekmek
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14 Meditasyon
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13 Kart /kutu oyunları
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12 Bitkilerle ilgilenmek
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11 Açıkhava etkinlikleri
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10 Evciihayvanlarlar
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9 Yemek yapmak
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8 Otomobiller
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6 Video oyunu oynamak
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7 Spor yapmak
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5 Sosyalleşmek
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4 Okumak
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3 Seyahat etmek
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2 Teknoloji/ bilgisayar
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1 Alışveriş yapmak
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