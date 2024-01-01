Whatsapp'a 5 Yeni Özellik Geliyor

Sen de ekle seçeneği: Bir diğer beklenen özellik ise Instagram?daki "Add Yours" etiketine benzer bir özellik. Yanıtlar yalnızca orijinal paylaşıcı ve seçilen kişiler tarafından görülebilecek, böylece etkileşimler gizli kalacak ve uçtan uca şifrelenmiş olacak.

"Anket" ve "Add Yours" etiketleri, şu anda yalnızca beta kullanıcıları için erişilebilir durumda ve genel kullanıma sunulacağı tarih henüz belirlenmiş değil.