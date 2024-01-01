Whatsapp'a 5 Yeni Özellik Geliyor
WhatsApp'a 5 yeni özellik geliyor
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WhatsApp yeni güncellemelerle gündemde. Instagram'da da kullanılan bazı özellikler WhatsApp'ta da kullanıcılara sunulacak. Durum güncellemesine müzik ekleme, özelleştirilmiş emoji, web'de ara ve anket etiketi özellikleri yakın zamanda WhatsApp kullanıcılarının beğenisine sunulacak.
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Durum güncellemesine müzik ekleme: Şu anda test aşamasındaki en dikkat çekici özelliklerden biri, durum güncellemelerine müzik ekleyebilme seçeneği.
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Kullanıcılar, Instagram Hikayeleri gibi, durumlarına bir müzik parçası ekleyebilecek. Bu özellik, arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaşımlarındaki duyguyu daha iyi hissetmelerini sağlayacak.
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Özelleştirilmiş emoji: Eklenecek bir başka özellik de kullanıcıların en sık kullandığı emojileri hızlı bir şekilde erişebilmesini sağlayan "özelleştirilmiş emoji" özelliği. Bu, kullanıcıların durum güncellemelerini yaparken veya mesajlara yanıt verirken daha pratik bir şekilde emoji kullanmalarını sağlayacak.
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Web'de ara: WhatsApp, sohbet ekranından doğrudan Google Lens üzerinden fotoğraf aramaları yapabilmeyi sağlayan "Web?de Ara" seçeneğini de sunuyor. Bu özellikle kullanıcıların fotoğraflardaki nesneleri veya simgeleri hızlıca tanımlayabilmelerini sağlanacak. Kullanıcılar, fotoğraf ve video paylaşırken birkaç menüde gezinmek zorunda kalmadan galerilerine hızlıca erişebilecekler.
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Anket etiketi: WhatsApp, durum güncellemelerine etkileşim eklemek için yeni içerik etiketleri getiriyor. Bunlardan biri, hâlâ beta test aşamasında olan "anket" etiketi. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar durumlarına çoktan seçmeli anketler ekleyebilecek ve bu anketler üzerinden etkileşimde bulunabilecekler. WhatsApp sohbetlerinde kullanılan anketler, bu özellik sayesinde durum güncellemelerinde de kullanılabilecek.
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Sen de ekle seçeneği: Bir diğer beklenen özellik ise Instagram?daki "Add Yours" etiketine benzer bir özellik. Yanıtlar yalnızca orijinal paylaşıcı ve seçilen kişiler tarafından görülebilecek, böylece etkileşimler gizli kalacak ve uçtan uca şifrelenmiş olacak.
"Anket" ve "Add Yours" etiketleri, şu anda yalnızca beta kullanıcıları için erişilebilir durumda ve genel kullanıma sunulacağı tarih henüz belirlenmiş değil.