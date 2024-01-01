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Ebru Şallı İle Uğur Akkuş Boşanıyor!

"Meğer her şey para ve maddiyatmış"

  1. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Akkuş, ayrılık nedeniyle ilgili sosyal medya hesabında dikkat çekici bir açıklama yaptı.

    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Akkuş, ayrılık nedeniyle ilgili sosyal medya hesabında dikkat çekici bir açıklama yaptı.

  2. Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu.

    Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu.

  3. Akkuş, 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan neden ayrıldığını sosyal medya hesabında açıkladı. Boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş şu ifadeleri kullandı:

    Akkuş, 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan neden ayrıldığını sosyal medya hesabında açıkladı. Boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş şu ifadeleri kullandı:

  4. "Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. <br>Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim."

    "Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım.
    Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim."

  5. "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!<br> Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim"

    "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!
    Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim"

  6. Ebru Şallı, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

    Ebru Şallı, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.