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Beyza Masterchef'e Geri Döndü! Yarışmaya Devam Edecek Mi?

Yarışmaya devam edecek mi?

  1. Masterchef'in Uşak'ta çekilen bölümünde Beyza talihsiz bir kaza yaşamış, yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Yarışma sırasında ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırılan Beyza'nın sağlık durumu merak konusu olmuştu. Beyza Huri Aydın Masterchef'e geri döndü. Somer Şef, 'yarışmaya devam edecek misin?' diye sordu.

    Masterchef'in Uşak'ta çekilen bölümünde Beyza talihsiz bir kaza yaşamış, yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Yarışma sırasında ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırılan Beyza'nın sağlık durumu merak konusu olmuştu. Beyza Huri Aydın Masterchef'e geri döndü. Somer Şef, 'yarışmaya devam edecek misin?' diye sordu.

  2. NİGAR HERKESİ KORKUTTU<p> Yarışmacılar menüyü yetiştirmeye çalışırken Nigar bir anda fenalaşmıştı. Nigar, "Çocuklar bana bir şey oluyor galiba" diyerek yanındakilere kötü olduğunu belirtmişti.. Takım kaptanı Kaan hemen yardım etmiş. Nigar başının döndüğünü söylerken ekip arkadaşlarının da yardımıyla oyun alanının dışına çıkartılmıştı. doktor müdahale ettikten sonra kendine gelebilmişti

    NİGAR HERKESİ KORKUTTU

    Yarışmacılar menüyü yetiştirmeye çalışırken Nigar bir anda fenalaşmıştı. Nigar, "Çocuklar bana bir şey oluyor galiba" diyerek yanındakilere kötü olduğunu belirtmişti.. Takım kaptanı Kaan hemen yardım etmiş. Nigar başının döndüğünü söylerken ekip arkadaşlarının da yardımıyla oyun alanının dışına çıkartılmıştı. doktor müdahale ettikten sonra kendine gelebilmişti

  3. BEYZA'NIN YÜZÜ YANDI <p> Mavi Takım yarışmacıları böreğin çevrilmesi gerektiği konusunda hemfikir olurken kimin çevireceği konusunda kaos yaşanmıştı. <p> Beyza, Alper'in tüm ihtarlarına rağmen kendi bildiği şekilde çevirmek isteyince talihsiz bir kaza gerçekleşmişti. Beyza'nın yüzü yanmış, Alper sinirlerine hakim olamayarak öfkeyle arkadaşlarına bağırmıştı. Yüzüne buz tutan Beyza'nın korkudan ayakları titriyordu.

    BEYZA'NIN YÜZÜ YANDI

    Mavi Takım yarışmacıları böreğin çevrilmesi gerektiği konusunda hemfikir olurken kimin çevireceği konusunda kaos yaşanmıştı.

    Beyza, Alper'in tüm ihtarlarına rağmen kendi bildiği şekilde çevirmek isteyince talihsiz bir kaza gerçekleşmişti. Beyza'nın yüzü yanmış, Alper sinirlerine hakim olamayarak öfkeyle arkadaşlarına bağırmıştı. Yüzüne buz tutan Beyza'nın korkudan ayakları titriyordu.

  4. 'AİLESİ VE DOKTORLAR KARAR VERECEK' <p> Masterchef'te şefler Beyza'nın son durumunu paylaşan Somer şef şu ifadeleri kullanmıştı:<p> Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Belki Akın bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de Masterchef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil.

    'AİLESİ VE DOKTORLAR KARAR VERECEK'

    Masterchef'te şefler Beyza'nın son durumunu paylaşan Somer şef şu ifadeleri kullanmıştı:

    Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Belki Akın bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de Masterchef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil.

  5. 'ÇOK ÖZLEDİM SİZİ' <p> Beyza, "Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım." dedi.

    'ÇOK ÖZLEDİM SİZİ'

    Beyza, "Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım." dedi.

  6. 'RÜYAMDA GÖRDÜM'<p> Onur, "Beyza'yı dün gece rüyamda gördüm. Beyza'nın bugün geleceğini hissetmiştim." ifadelerini kullandı.

    'RÜYAMDA GÖRDÜM'

    Onur, "Beyza'yı dün gece rüyamda gördüm. Beyza'nın bugün geleceğini hissetmiştim." ifadelerini kullandı.

  7. YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ? <p> Somer Şef, Beyza'ya "O zaman kararını duyalım yarışmaya devam etmek istiyor musun?" diye sordu. Beyza'nın vereceği cevap yeni bölümde belli olacak.

    YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

    Somer Şef, Beyza'ya "O zaman kararını duyalım yarışmaya devam etmek istiyor musun?" diye sordu. Beyza'nın vereceği cevap yeni bölümde belli olacak.