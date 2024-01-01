Beyza Masterchef'e Geri Döndü! Yarışmaya Devam Edecek Mi?

'AİLESİ VE DOKTORLAR KARAR VERECEK'

Masterchef'te şefler Beyza'nın son durumunu paylaşan Somer şef şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Belki Akın bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de Masterchef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil.