15 Soruda İstanbul İçin "Yarısı Bizden" Kampanyası

"Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?" sorusu, "700 bin TL'lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir." diye cevaplandı. "Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?" sorusuna, "Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir." yanıtı verildi. "Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?" sorusuna, "Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır." ifadeleriyle cevap verildi. "Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?" sorusu, "Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır." şeklinde yanıtlandı.