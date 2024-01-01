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15 Soruda İstanbul İçin "Yarısı Bizden" Kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte 15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası...

  1. İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün koordine ettiği, 26 Nisan-2 Haziran 2023'ü kapsayan ilk başvuru döneminde, e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplandığı belirtildi.

    İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün koordine ettiği, 26 Nisan-2 Haziran 2023'ü kapsayan ilk başvuru döneminde, e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplandığı belirtildi.

  2. Açıklamada, kampanyanın yeni döneminin 9 Ağustos 2024'te başlatıldığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, artık süre kısıtlaması olmaksızın başvuruların süreceğini ifade ettiği belirtildi.

    Açıklamada, kampanyanın yeni döneminin 9 Ağustos 2024'te başlatıldığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, artık süre kısıtlaması olmaksızın başvuruların süreceğini ifade ettiği belirtildi.

  3. Bakan Kurum'un, 11 Ekim'de yeni bir adımı daha duyurduğu anımsatılan açıklamada, "Alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanmışsa Bakanlığın devreye girebileceğini söyledi. Yarısı Bizden kampanyasında şimdiye kadar 2,4 milyar liralık destekle 213 yapıdaki 2 bin 116 bağımsız bölüme hibe, kredi ve tahliye desteği ödemeleri başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

    Bakan Kurum'un, 11 Ekim'de yeni bir adımı daha duyurduğu anımsatılan açıklamada, "Alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanmışsa Bakanlığın devreye girebileceğini söyledi. Yarısı Bizden kampanyasında şimdiye kadar 2,4 milyar liralık destekle 213 yapıdaki 2 bin 116 bağımsız bölüme hibe, kredi ve tahliye desteği ödemeleri başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

  4. Açıklamada, kampanya kapsamında hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verildiği aktarıldı. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut'un üstlendiği ve hibe tutarı bina maliyetinden düşürüldüğü, arta kalan borcun ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirildiği belirtildi.

    Açıklamada, kampanya kapsamında hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verildiği aktarıldı. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut'un üstlendiği ve hibe tutarı bina maliyetinden düşürüldüğü, arta kalan borcun ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirildiği belirtildi.

  5. BAKANLIKTAN PAYLAŞIM Öte yandan Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son güncellemeler sonrası kampanyayla ilgili merak edilenler yanıtlandı. Paylaşımda, "İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran, vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturacak Yarısı Bizden Kampanyamızla ilgili merak ettiğiniz her şey burada." ifadesiyle kampanyanın animasyon videosu yayımlandı.

    BAKANLIKTAN PAYLAŞIM Öte yandan Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son güncellemeler sonrası kampanyayla ilgili merak edilenler yanıtlandı. Paylaşımda, "İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran, vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturacak Yarısı Bizden Kampanyamızla ilgili merak ettiğiniz her şey burada." ifadesiyle kampanyanın animasyon videosu yayımlandı.

  6. 15 SORUDA İSTANBUL İÇİN YARISI BİZDEN KAMPANYASI "Kimler faydalanabilir?" sorusu, "İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir." şeklinde yanıtlandı. "Proje ön şartları nelerdir?" sorusuna, "Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli." cevabı verildi.

    15 SORUDA İSTANBUL İÇİN YARISI BİZDEN KAMPANYASI "Kimler faydalanabilir?" sorusu, "İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir." şeklinde yanıtlandı. "Proje ön şartları nelerdir?" sorusuna, "Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli." cevabı verildi.

  7. "Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?" sorusu, "Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir." diye yanıtlandı.

    "Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?" sorusu, "Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir." diye yanıtlandı.

  8. "Yarısı Bizden'e nasıl başvuru yapılır?" sorusuna "e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibiyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır." yanıtı verildi. "TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu?" sorusu, "Bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle destek sağlanır." şeklinde yanıtlandı.

    "Yarısı Bizden'e nasıl başvuru yapılır?" sorusuna "e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibiyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır." yanıtı verildi. "TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu?" sorusu, "Bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle destek sağlanır." şeklinde yanıtlandı.

  9. "Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?" sorusu, "700 bin TL'lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir." diye cevaplandı. "Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?" sorusuna, "Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir." yanıtı verildi. "Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?" sorusuna, "Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır." ifadeleriyle cevap verildi. "Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?" sorusu, "Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır." şeklinde yanıtlandı.

    "Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?" sorusu, "700 bin TL'lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir." diye cevaplandı. "Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?" sorusuna, "Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir." yanıtı verildi. "Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?" sorusuna, "Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır." ifadeleriyle cevap verildi. "Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?" sorusu, "Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır." şeklinde yanıtlandı.

  10. "Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?" sorusuna, "İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır." cevabı verildi.

    "Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?" sorusuna, "İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır." cevabı verildi.

  11. "Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?" sorusu "Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır." diye yanıtlandı.

    "Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?" sorusu "Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır." diye yanıtlandı.

  12. "Tahliye/taşınma desteği ne kadar?" sorusuna, "Tahliye desteği tek seferde 100 bin lira olarak ödenir." cevabı verildi.

    "Tahliye/taşınma desteği ne kadar?" sorusuna, "Tahliye desteği tek seferde 100 bin lira olarak ödenir." cevabı verildi.

  13. "Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?" sorusu da "Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir." şeklinde yanıtlandı.

    "Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?" sorusu da "Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir." şeklinde yanıtlandı.

  14. "Otopark ve sığınak yapınca hak kaybı olur mu?" sorusuna, "Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur." cevabı verildi.

    "Otopark ve sığınak yapınca hak kaybı olur mu?" sorusuna, "Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur." cevabı verildi.

  15. "Kredi için gelir şartı aranır mı?" sorusu ise "Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz." şeklinde yanıtlandı.

    "Kredi için gelir şartı aranır mı?" sorusu ise "Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz." şeklinde yanıtlandı.