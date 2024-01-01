Masterchef'te Elenen İsim Belli Oldu!

KURU DOMATES İLE YARATICILIK

Yarışmacılardan ilk etapta "Kuru domates" ile yaratıcılık yapmaları istendi. Mehmet Şef kuru domates için şunları söyledi;Nisan ayında ekilir ve Temmuz ayında da hasar edilir. Daha sonra domatesler kurutulur ve kış boyunca da tüketilir. Biber de aynı şekilde. Şu anda önünüzde bulunan kuru domates, torbalı kuru domates arkadaşlar. 2022 yılında coğrafi işaret almış. Kınık kuru domatesi de İzmir'in tescilli kuru domates çeşididir. Şimdi biz geçenlerde burada yer fıstığı verdik. Bu yer fıstığı Adana dedik ama Osmaniye'de de ciddi anlamda bir yer fıstığı üretimi varmış. Arkadaşlarımıza da konuştuk. Her iki ilde de zaten yer fıstığı ciddi şekilde üretiliyor. Buradan Osmaniyeliler çok kırılmış. Biz tabii ki her iki ilinde coğrafi işaret aldığını biliyoruz. Osmaniye yer fıstığı da başımızın üstünde yeri var.