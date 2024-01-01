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Masterchef'te Elenen İsim Belli Oldu!

Günün anlam ve önemine özel tabak hazırlandı

  1. Masterchef'e bir isim daha veda etti. Şefler puanlama yaptı ve en kötü tabağı hazırlayan ismi Masterchef'ten elendi.

    Masterchef'e bir isim daha veda etti. Şefler puanlama yaptı ve en kötü tabağı hazırlayan ismi Masterchef'ten elendi.

  2. KURU DOMATES İLE YARATICILIK<p> Yarışmacılardan ilk etapta "Kuru domates" ile yaratıcılık yapmaları istendi. Mehmet Şef kuru domates için şunları söyledi;Nisan ayında ekilir ve Temmuz ayında da hasar edilir. Daha sonra domatesler kurutulur ve kış boyunca da tüketilir. Biber de aynı şekilde. Şu anda önünüzde bulunan kuru domates, torbalı kuru domates arkadaşlar. 2022 yılında coğrafi işaret almış. Kınık kuru domatesi de İzmir'in tescilli kuru domates çeşididir. Şimdi biz geçenlerde burada yer fıstığı verdik. Bu yer fıstığı Adana dedik ama Osmaniye'de de ciddi anlamda bir yer fıstığı üretimi varmış. Arkadaşlarımıza da konuştuk. Her iki ilde de zaten yer fıstığı ciddi şekilde üretiliyor. Buradan Osmaniyeliler çok kırılmış. Biz tabii ki her iki ilinde coğrafi işaret aldığını biliyoruz. Osmaniye yer fıstığı da başımızın üstünde yeri var.

    KURU DOMATES İLE YARATICILIK

    Yarışmacılardan ilk etapta "Kuru domates" ile yaratıcılık yapmaları istendi. Mehmet Şef kuru domates için şunları söyledi;Nisan ayında ekilir ve Temmuz ayında da hasar edilir. Daha sonra domatesler kurutulur ve kış boyunca da tüketilir. Biber de aynı şekilde. Şu anda önünüzde bulunan kuru domates, torbalı kuru domates arkadaşlar. 2022 yılında coğrafi işaret almış. Kınık kuru domatesi de İzmir'in tescilli kuru domates çeşididir. Şimdi biz geçenlerde burada yer fıstığı verdik. Bu yer fıstığı Adana dedik ama Osmaniye'de de ciddi anlamda bir yer fıstığı üretimi varmış. Arkadaşlarımıza da konuştuk. Her iki ilde de zaten yer fıstığı ciddi şekilde üretiliyor. Buradan Osmaniyeliler çok kırılmış. Biz tabii ki her iki ilinde coğrafi işaret aldığını biliyoruz. Osmaniye yer fıstığı da başımızın üstünde yeri var.

  3. GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE ÖZEL SONSUZLUK TABAĞI<p> İkinci turda günün anlam ve önemine özel üç şefin birlikte hazırladığı sonsuzluk tabağı yapıldı. İşte o sonsuzluk tabağının tarifi...

    GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE ÖZEL SONSUZLUK TABAĞI

    İkinci turda günün anlam ve önemine özel üç şefin birlikte hazırladığı sonsuzluk tabağı yapıldı. İşte o sonsuzluk tabağının tarifi...

  5. BİR İSİM DAHA YARIŞMAYA VEDA ETTİ<p> Şeflerden en düşük puanı alan Nigar Masterchef'e veda etti.

    BİR İSİM DAHA YARIŞMAYA VEDA ETTİ

    Şeflerden en düşük puanı alan Nigar Masterchef'e veda etti.