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Dev Maçın Tarihi Ve Yayıncısı Belli Oldu

Jake Paul-Mike Tyson boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  1. Aylardır heyecanla beklenen YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayım başladı. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek. İşte, Jake Paul-Mike Tyson boks maçı hakkında bilgiler...

    Aylardır heyecanla beklenen YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayım başladı. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek. İşte, Jake Paul-Mike Tyson boks maçı hakkında bilgiler...

  2. JAKE PAUL-MİKE TYSON MAÇI NE ZAMAN? Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka, dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak.

    JAKE PAUL-MİKE TYSON MAÇI NE ZAMAN? Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka, dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak.

  3. TARİHİN EN İYİLERİ ARASINDA Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor. Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı. Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu. Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi. Ringlerin asi boksörü Tyson, sporseverlerin aklında Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maçla yer etti. Ünvan maçında Holyfield'ın kulağını ısırarak koparan ve diskalifiye edilen Tyson, spor dünyasının yıllar geçse de unutamayacağı bir ana tanıklık etmesine sebebiyet verdi. Yumrukları kadar özel hayatındaki çalkantılar ve yasa dışı olaylarla da anılan Tyson, İngiliz spor kanalı Sky Sports tarafından "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlandı.

    TARİHİN EN İYİLERİ ARASINDA Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor. Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı. Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu. Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi. Ringlerin asi boksörü Tyson, sporseverlerin aklında Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maçla yer etti. Ünvan maçında Holyfield'ın kulağını ısırarak koparan ve diskalifiye edilen Tyson, spor dünyasının yıllar geçse de unutamayacağı bir ana tanıklık etmesine sebebiyet verdi. Yumrukları kadar özel hayatındaki çalkantılar ve yasa dışı olaylarla da anılan Tyson, İngiliz spor kanalı Sky Sports tarafından "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlandı.

  4. JAKE PAUL'UN BOKS KARİYERİ YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı. Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı. Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı. Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.

    JAKE PAUL'UN BOKS KARİYERİ YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı. Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı. Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı. Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.