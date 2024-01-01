Elmanın En Faydalısı Böyleymiş...
Yemeğe, tatlıya çok yakışıyor!
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Yeşil, sarı, kırmızı her türlüsü ayrı lezzetli olan elmanın hem normal hali hem de pişirilmiş hali oldukça yararlı. Bazı meyve ve sebzelerin pişirildiklerinde besin değerleri düşer bu yüzden uzmanlar pişirilmeden tüketilmesini öneriyor.
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Ancak elma pişirilince hem lezzetli hem de sağlıklı oluyor. Peki elmanın insan sağlığı açısından faydaları neler?
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1- Cildi güzelleştirir
Elma ve hünnap ikilisini birlikte kaynatıp suyunu içerseniz ve bunu düzenli aralıklarla yaparsanız zamanla cildinizin güzelleştiğini gözlemleyebilirsiniz.
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2- Kilo verdirir
Diğer bir yöntem göz kararı elma ve yaş zencefili birlikte kaynatmaktan geçiyor.
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Beraber tüketilen zencefil ve elma karın bölgesindeki yağları eritmede ve kabızlık sorununu gidermede etkilidir.
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Elma ve soğanı birlikte kaynattığınızda elde ettiğiniz karışım da tıpkı zencefilli karışımda olduğu gibi zayıflamaya yardımcı olur.
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3- Kansızlığa iyi gelir
Yine göz kararı elma ve esmer şeker birlikte kaynatılıp suyu içildiğinde kansızlık sorununu çözer. Eğer kansızlık probleminiz varsa bu ikiliden faydalanabilirsiniz.