Elmanın En Faydalısı Böyleymiş...

Yeşil, sarı, kırmızı her türlüsü ayrı lezzetli olan elmanın hem normal hali hem de pişirilmiş hali oldukça yararlı. Bazı meyve ve sebzelerin pişirildiklerinde besin değerleri düşer bu yüzden uzmanlar pişirilmeden tüketilmesini öneriyor.