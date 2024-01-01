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Elmanın En Faydalısı Böyleymiş...

Yemeğe, tatlıya çok yakışıyor!

  1. Yeşil, sarı, kırmızı her türlüsü ayrı lezzetli olan elmanın hem normal hali hem de pişirilmiş hali oldukça yararlı. Bazı meyve ve sebzelerin pişirildiklerinde besin değerleri düşer bu yüzden uzmanlar pişirilmeden tüketilmesini öneriyor.

    Yeşil, sarı, kırmızı her türlüsü ayrı lezzetli olan elmanın hem normal hali hem de pişirilmiş hali oldukça yararlı. Bazı meyve ve sebzelerin pişirildiklerinde besin değerleri düşer bu yüzden uzmanlar pişirilmeden tüketilmesini öneriyor.

  2. Ancak elma pişirilince hem lezzetli hem de sağlıklı oluyor. Peki elmanın insan sağlığı açısından faydaları neler?

    Ancak elma pişirilince hem lezzetli hem de sağlıklı oluyor. Peki elmanın insan sağlığı açısından faydaları neler?

  3. 1- Cildi güzelleştirir<p> Elma ve hünnap ikilisini birlikte kaynatıp suyunu içerseniz ve bunu düzenli aralıklarla yaparsanız zamanla cildinizin güzelleştiğini gözlemleyebilirsiniz.

    1- Cildi güzelleştirir

    Elma ve hünnap ikilisini birlikte kaynatıp suyunu içerseniz ve bunu düzenli aralıklarla yaparsanız zamanla cildinizin güzelleştiğini gözlemleyebilirsiniz.

  4. 2- Kilo verdirir <p> Diğer bir yöntem göz kararı elma ve yaş zencefili birlikte kaynatmaktan geçiyor.

    2- Kilo verdirir

    Diğer bir yöntem göz kararı elma ve yaş zencefili birlikte kaynatmaktan geçiyor.

  5. Beraber tüketilen zencefil ve elma karın bölgesindeki yağları eritmede ve kabızlık sorununu gidermede etkilidir.

    Beraber tüketilen zencefil ve elma karın bölgesindeki yağları eritmede ve kabızlık sorununu gidermede etkilidir.

  6. Elma ve soğanı birlikte kaynattığınızda elde ettiğiniz karışım da tıpkı zencefilli karışımda olduğu gibi zayıflamaya yardımcı olur.

    Elma ve soğanı birlikte kaynattığınızda elde ettiğiniz karışım da tıpkı zencefilli karışımda olduğu gibi zayıflamaya yardımcı olur.

  7. 3- Kansızlığa iyi gelir <p> Yine göz kararı elma ve esmer şeker birlikte kaynatılıp suyu içildiğinde kansızlık sorununu çözer. Eğer kansızlık probleminiz varsa bu ikiliden faydalanabilirsiniz.

    3- Kansızlığa iyi gelir

    Yine göz kararı elma ve esmer şeker birlikte kaynatılıp suyu içildiğinde kansızlık sorununu çözer. Eğer kansızlık probleminiz varsa bu ikiliden faydalanabilirsiniz.