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'Beslediğim Köpekler Havlamaya Başladı'

İbrahim Tatlıses'ten şoke eden paylaşım!

  1. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son zamanlarda kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı polemiklerle gündemde yer almıştı. Tatlıses'in sosyal medyadan paylaştığı ''Beslediğim köpekler havlamaya başladı!'' sözlerini kimin için yazdığı merak konusu oldu.Şarkıcı 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, son dönemlerde çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündemde yer almıştı. Baba ve çocukları sosyal medyadan birbirlerine imalı göndermeler yapmıştı.

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son zamanlarda kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı polemiklerle gündemde yer almıştı. Tatlıses'in sosyal medyadan paylaştığı ''Beslediğim köpekler havlamaya başladı!'' sözlerini kimin için yazdığı merak konusu oldu.Şarkıcı 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, son dönemlerde çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündemde yer almıştı. Baba ve çocukları sosyal medyadan birbirlerine imalı göndermeler yapmıştı.

  2. ''BÜTÜN EVLATLARIMA KARŞI İYİ BİR BABAYIM''<p> İbrahim Tatlıses önceki günlerde kızı Dilan Çıtak'a gönderme yapmıştı. Tatlıses, ?Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım. Bir kişi hariç. Halkın adamıyım. Türküm, Türk olduğum için de iftihar ediyorum. Melek de benim kızım Urfa'da da iki kızım 3 tane kızım var. Dördünü saymıyorum. Elif Ada zaten bebek. Ben 72 yaşındayım hala çalışıyorum. Bana ne yaptılarsa çocukları aynen onlara yapsın.? demişti.

    ''BÜTÜN EVLATLARIMA KARŞI İYİ BİR BABAYIM''

    İbrahim Tatlıses önceki günlerde kızı Dilan Çıtak'a gönderme yapmıştı. Tatlıses, ?Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım. Bir kişi hariç. Halkın adamıyım. Türküm, Türk olduğum için de iftihar ediyorum. Melek de benim kızım Urfa'da da iki kızım 3 tane kızım var. Dördünü saymıyorum. Elif Ada zaten bebek. Ben 72 yaşındayım hala çalışıyorum. Bana ne yaptılarsa çocukları aynen onlara yapsın.? demişti.

  3. DİLAN ÇITAK'TAN JET YANIT <p> Dilan Çıtak ise babasının bu açıklamaları sonrası, ?Hiç üzerime alınmıyorum. Çokta ilgilenmiyorum. Oralar benim çok fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan meselelerine, insan meselelerine üzülüyorum. Böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum? diye konuşmuştu.

    DİLAN ÇITAK'TAN JET YANIT

    Dilan Çıtak ise babasının bu açıklamaları sonrası, ?Hiç üzerime alınmıyorum. Çokta ilgilenmiyorum. Oralar benim çok fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan meselelerine, insan meselelerine üzülüyorum. Böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum? diye konuşmuştu.

  4. OĞLUYLA MAHKEMELİK OLDU<p> İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlı ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı.

    OĞLUYLA MAHKEMELİK OLDU

    İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlı ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı.

  5. 72 yaşındaki Tatlıses, kararın ardından Kanal D Ana Haber'e konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:<br>''Evim varken evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey var mı? Şimdi vereceğim ama. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba? Babalık nasıl yapılır onu öğrensin. Çocuğum kiradayken ben onun çocuğuna ev veremem. İki tane kızıma bakıyorum, torunlarıma da bakıyorum. Ev kiralarını gönderiyorum. Urfa'daki arazimi müteahhite vereceğim. 100 tane daire çıkıyor. Her kızıma 5'er ev vereceğim. Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir.''

    72 yaşındaki Tatlıses, kararın ardından Kanal D Ana Haber'e konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:
    ''Evim varken evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey var mı? Şimdi vereceğim ama. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba? Babalık nasıl yapılır onu öğrensin. Çocuğum kiradayken ben onun çocuğuna ev veremem. İki tane kızıma bakıyorum, torunlarıma da bakıyorum. Ev kiralarını gönderiyorum. Urfa'daki arazimi müteahhite vereceğim. 100 tane daire çıkıyor. Her kızıma 5'er ev vereceğim. Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir.''

  6. Ahmet Tatlıses şu sözleri kullanmıştı:<p>Sözlerine, "Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu. Ramazan ayı ve bayramı dahi dinlemeyen İbrahim Bey'in asılsız ithamlarından sonra ben de birkaç şey söylemek istiyorum" dedi ve şöyle devam etmişti:<br>'Oğlum Mert'e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi, verdi derken tapusunu değil tabii ki. Oğlum altı yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı, oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki evinizi torununuz işgal etmiş. Ama siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. Ne kadar entresan değil mi? Ben alışkınım elbette, oğlumun ağırına gitti ama. Asıl sebebin İbrahim Tatlıses'in yaşadığı gel-gitler ve bana olan tepkisi olduğunu biliyoruz. Kendisi torununa dava açtı, mahkeme kararı sonrası da yine beni hedef alan açıklamalar yaptı. 'Babalık yapsın, babalık nasıl yapılır onu öğrensin' gibi tuhaf, ağır söylemlerde bulundu. Yani olay yine bana geldi. Benim oğlum iki yaşında lösemiden annesini kaybetti. Ben genceciktim, o sırada Kars Sarıkamış'ta vatani görevimi yapıyordum. Askerden geldim babalığımı yaptım. Mert'imin büyümesinde hem annemin, hem halalarımın hem de rahmetli annesinin ailesinin emeği çoktur, Allah razı olsun."

    Ahmet Tatlıses şu sözleri kullanmıştı:

    Sözlerine, "Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu. Ramazan ayı ve bayramı dahi dinlemeyen İbrahim Bey'in asılsız ithamlarından sonra ben de birkaç şey söylemek istiyorum" dedi ve şöyle devam etmişti:
    'Oğlum Mert'e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi, verdi derken tapusunu değil tabii ki. Oğlum altı yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı, oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki evinizi torununuz işgal etmiş. Ama siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. Ne kadar entresan değil mi? Ben alışkınım elbette, oğlumun ağırına gitti ama. Asıl sebebin İbrahim Tatlıses'in yaşadığı gel-gitler ve bana olan tepkisi olduğunu biliyoruz. Kendisi torununa dava açtı, mahkeme kararı sonrası da yine beni hedef alan açıklamalar yaptı. 'Babalık yapsın, babalık nasıl yapılır onu öğrensin' gibi tuhaf, ağır söylemlerde bulundu. Yani olay yine bana geldi. Benim oğlum iki yaşında lösemiden annesini kaybetti. Ben genceciktim, o sırada Kars Sarıkamış'ta vatani görevimi yapıyordum. Askerden geldim babalığımı yaptım. Mert'imin büyümesinde hem annemin, hem halalarımın hem de rahmetli annesinin ailesinin emeği çoktur, Allah razı olsun."