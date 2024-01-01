Dizi Sektöründe Neler Oluyor?

Oyuncu kadroları için görüşmeler devam ediyor

Henüz sete çıkmamış olan birçok dizi projesi için oyuncu görüşmeleri sürüyor. Yapımcılar, sektördeki bütçe sıkıntılarına rağmen projeleri hayata geçirmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Sektördeki bu dalgalanmalar, dizi projelerinin planlanmasından finansmanına kadar zorlu süreçlerin altını çiziyor.