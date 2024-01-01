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Dizi Sektöründe Neler Oluyor?

6 dizi final yaptı, 5 dizi ertelendi, 8 yeni dizi yolda!

  1. Televizyon dünyasında maliyet ve reklam bütçesi dengesizlikleri, altı dizinin final yapmasına ve yeni projelerin ertelenmesine neden oldu. Bazı yapımlar ise izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İşte detaylar...

    Televizyon dünyasında maliyet ve reklam bütçesi dengesizlikleri, altı dizinin final yapmasına ve yeni projelerin ertelenmesine neden oldu. Bazı yapımlar ise izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İşte detaylar...

  2. Televizyon kanallarında reyting yarışında başarısız kalan ve bölüm başı yüksek maliyetleri karşılayamayan altı dizi, final kararı almak zorunda kaldı. ?Kör Nokta?, ?Kötü Kan?, ?Kirli Sepeti?, ?Taş Kağıt Makas?, ?Güzel Aşklar Diyarı? ve ?Karadut? bu sezon sona eren yapımlar arasında yer aldı.

    Televizyon kanallarında reyting yarışında başarısız kalan ve bölüm başı yüksek maliyetleri karşılayamayan altı dizi, final kararı almak zorunda kaldı. ?Kör Nokta?, ?Kötü Kan?, ?Kirli Sepeti?, ?Taş Kağıt Makas?, ?Güzel Aşklar Diyarı? ve ?Karadut? bu sezon sona eren yapımlar arasında yer aldı.

  3. Geçen sezondan bu yıla transfer olan 17 dizi, yayın hayatına devam ederken bazı yeni projeler istenilen reyting başarısını elde edemedi.

    Geçen sezondan bu yıla transfer olan 17 dizi, yayın hayatına devam ederken bazı yeni projeler istenilen reyting başarısını elde edemedi.

  4. ?Arka Sokaklar?, ?Gönül Dağı?, ?Kuruluş Osman? gibi uzun soluklu diziler izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ederken, altı haftalık sürede finale giden diziler sektördeki zorlukları ortaya koydu.

    ?Arka Sokaklar?, ?Gönül Dağı?, ?Kuruluş Osman? gibi uzun soluklu diziler izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ederken, altı haftalık sürede finale giden diziler sektördeki zorlukları ortaya koydu.

  5. Yeni projeler 2025'e ertelendi<p> Birsen Altuntaş?ın haberine göre, şu an hazırlık aşamasında olan bazı projeler de 2025 yılına ertelendi. O3 Medya?nın ?Dönüş?, Most Yapım?ın ?Halef? kod adlı, Ay Yapım?ın ?İşgal Günlerinde Aşk? ve Mia Yapım?ın ?Dava? adlı dizileri istenilen oyuncu kadrosu kurulamadığı için ertelendi.

    Yeni projeler 2025'e ertelendi

    Birsen Altuntaş?ın haberine göre, şu an hazırlık aşamasında olan bazı projeler de 2025 yılına ertelendi. O3 Medya?nın ?Dönüş?, Most Yapım?ın ?Halef? kod adlı, Ay Yapım?ın ?İşgal Günlerinde Aşk? ve Mia Yapım?ın ?Dava? adlı dizileri istenilen oyuncu kadrosu kurulamadığı için ertelendi.

  6. Gold Film?in tarihi dizi projesi ?Çiçekler Açar?, maliyetlerin reklam bütçelerini aşması nedeniyle Nisan 2025?e kaydırıldı.

    Gold Film?in tarihi dizi projesi ?Çiçekler Açar?, maliyetlerin reklam bütçelerini aşması nedeniyle Nisan 2025?e kaydırıldı.

  7. Yayın günü bekleyen yapımlar<p> Yayın günü bekleyen diziler arasında ?Uzak Şehir?, ?Sahipsizler?, ?Annem Ankara?, ?Şakir Paşa Ailesi? ve ?Holding? yer alıyor. Ayrıca ?Aşk Evlilik Boşanma?, ?Şehrazat? ve ?Can Borcu? gibi projeler de izleyicilerle buluşmak için sırada.

    Yayın günü bekleyen yapımlar

    Yayın günü bekleyen diziler arasında ?Uzak Şehir?, ?Sahipsizler?, ?Annem Ankara?, ?Şakir Paşa Ailesi? ve ?Holding? yer alıyor. Ayrıca ?Aşk Evlilik Boşanma?, ?Şehrazat? ve ?Can Borcu? gibi projeler de izleyicilerle buluşmak için sırada.

  8. Oyuncu kadroları için görüşmeler devam ediyor<p> Henüz sete çıkmamış olan birçok dizi projesi için oyuncu görüşmeleri sürüyor. Yapımcılar, sektördeki bütçe sıkıntılarına rağmen projeleri hayata geçirmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Sektördeki bu dalgalanmalar, dizi projelerinin planlanmasından finansmanına kadar zorlu süreçlerin altını çiziyor.

    Oyuncu kadroları için görüşmeler devam ediyor

    Henüz sete çıkmamış olan birçok dizi projesi için oyuncu görüşmeleri sürüyor. Yapımcılar, sektördeki bütçe sıkıntılarına rağmen projeleri hayata geçirmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Sektördeki bu dalgalanmalar, dizi projelerinin planlanmasından finansmanına kadar zorlu süreçlerin altını çiziyor.