Masterchef'te Erim Ve Onur Arasında İpler Koptu
Masterchef'te takım kaptanları belli oldu!
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Masterchef'te 15. haftanın takım kaptanların belli olacağı yarışmada şefler yarışmacılardan tantuni yapmalarını istedi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
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ERİM VE ONUR ARASINDA İPLER KOPTU
Nigar veda ederken Erim ağlamaya başladı. Onur ile Alper gülünce o anlarda bir anda ortalık gerildi. Erim, Alper ve Onur'a "Gider sizi şikayet ederim. Ben rol yapacak bir adam asla değilim." diyerek yüklendi. Onur, "Bak bana sakın konuşma. Ben Alper'e gülüyorum" yanıtını verdi. Erim, "Nigar abla burada benim canım ciğerimdi yani." diye üstelerken Onur," Sakın bana böyle konularla gelme. Canımı sıkıyorsun. Bilip bilmeden konuşma, terbiyesizlik yapma, canımı sıkma" diyerek uzaklaşmaya çalışırken Erim, "Ben terbiyesizlik yapmıyorum, ben ağlıyorum siz rol yapıyormuşum sanıp gülüyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz sadece. Ben bunu söylüyorum" diyerek çıkmaya hazırlanıyorken Alper'e baktı. Gülmeye devam eden Alper, "Benim sinirlerim bozulunca ben gülüyorum. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.
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BEYZA DEVAM ETME KARARI ÜZERİNE KONUŞTU
Beyza,"Öncelikle burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Buralara kadar gelmek, kötü bir kaza geçirmek ve devam etmek kolay değildi ama ben dediğim gibi buraya kolay kolay gelmedim ve kolay kolay da pes etmem. 12'ye kalmak da büyük bir başarı. Diyecek çok sözüm yok. Yaramda çok güzel iyileşiyor. İnşallah şampiyonluğa kadar gideriz" şeklinde konuştu.
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TAKIM KAPTANLARI
En iyi tabak Semih'in seçildi. Masterchef'te 15. haftanın mavi takım kaptanı Semih, kırmızı takım kaptanı Erim oldu.