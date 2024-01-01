Masterchef'te Erim Ve Onur Arasında İpler Koptu

ERİM VE ONUR ARASINDA İPLER KOPTU

Nigar veda ederken Erim ağlamaya başladı. Onur ile Alper gülünce o anlarda bir anda ortalık gerildi. Erim, Alper ve Onur'a "Gider sizi şikayet ederim. Ben rol yapacak bir adam asla değilim." diyerek yüklendi. Onur, "Bak bana sakın konuşma. Ben Alper'e gülüyorum" yanıtını verdi. Erim, "Nigar abla burada benim canım ciğerimdi yani." diye üstelerken Onur," Sakın bana böyle konularla gelme. Canımı sıkıyorsun. Bilip bilmeden konuşma, terbiyesizlik yapma, canımı sıkma" diyerek uzaklaşmaya çalışırken Erim, "Ben terbiyesizlik yapmıyorum, ben ağlıyorum siz rol yapıyormuşum sanıp gülüyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz sadece. Ben bunu söylüyorum" diyerek çıkmaya hazırlanıyorken Alper'e baktı. Gülmeye devam eden Alper, "Benim sinirlerim bozulunca ben gülüyorum. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.