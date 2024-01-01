Masterchef'te 15. Haftanın İlk Eleme Adayı Belli Oldu

Ezgi, Nigar'ın elenmesiyle ilgili "Takım oyunlarına da ciddi anlamda yansımıştı dalgınlığı, normalde inanılmaz kabiliyetli bir kadın. Burada en iyi versiyonumuzla yarışmaya çalışıyoruz ve hem sizlere hem de izleyicilere en iyi versiyonumuzu göstermeye çalışıyoruz. Onda ufak tefek düşüşler yaşayınca insan tepetaklak olabiliyor. Biraz onunda psikolojisi altında ezildi Nigar." dedi.