Türkiye'nin En Zengin Kadın Ünlüleri

9. HÜLYA AVŞAR Sahne, sinema, reklam ve TV programlarından kazandığı servet ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, zaman içinde yaşamını gayrimenkullerle garanti altına aldı. Kendi oturduğu yazlık ve kışlık villaların yanı sıra İngiltere'de de bir evi bulunan Hülya Avşar, yatırım olarak aldığı arazi ve arsalarının yanı sıra gayrimenkulleriyle de Türkiye'nin en zengin şarkıcıları listesinde.