Türkiye'nin En Zengin Kadın Ünlüleri
Bu kez servetleriyle gündemdeler!
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Yalnızca kariyerleriyle değil aynı zamanda sahip oldukları lüks gayrimenkullerle de sık sık gündeme gelen ünlü isimler, servetlerinin açıklanması ile dikkatleri üzerine topladı. İşte, Türkiye'nin en zengin 10 ünlü kadını ve dudak uçuklatan servetleri....
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1. SEDA SAYAN Çok uzun zamandır ekranlarda yer alan ünlü şarkıcı Seda Sayan, program başına aldığı ücretlerin çoğunu gayrimenkule yatırmasıyla biliniyor. Seda Sayan'ın, ailesini; akrabalarını ikamet ettirdiği çeşitli semtlerdeki evlerin yanı sıra İstanbul'un Zincirlikuyu ve Etiler semtlerinde ünlü rezidanslarda daireleri ve Amerika Miami'de de evi bulunuyor...
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2. SİBEL CAN Beykoz'da çok lüks bir sitedeki malikanede yaşayan Sibel Can'ın Nakkaştepe'de İstanbul Boğazı manzaralı villası, araçları, Amerika'da evleri, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri var.
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3. SEZEN AKSU Türkiye'de yalıda oturan 3 ünlü isim arasında yer alan Sezen Aksu, yalısını tamamen kendi kazancıyla aldı.
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4. EMEL SAYAN Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sahne performansları ve şarkılarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Emel Sayın, Türkiye'nin en zengin kadınları arasında yer alıyor. Marmaris'te bir oteli bulunan ünlü şarkıcı şimdilerde İstanbul'un orman bölgesi olan Demirciköy'de bir malikanede yaşıyor.
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5. AŞKIN NUR YENGİ Tutumluluğuyla bilinen Aşkın Nur Yengi, sahneden kazandığını gayrimenkule yatırarak büyük bir servetin sahibi. En son İstanbul Beykoz'daki çok ünlü bir sitede; içinde pek çok dükkan bulunan bir pasaj satın almasıyla bilinen ünlü şarkıcı, listenin ilk 5 inde yer alıyor.
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6. EBRU GÜNEŞ Yıllardır en pahalı mekanların yanı sıra düğün, davet ve derneklerin özel gecelerinde de sahne alan Ebru Gündeş'in milyonluk yatırımları, büyükbaş hayvancılık tesisi, nakiti ve bir hayli iyi gayrimenkulleri var.
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7. NİLÜFER Tutumlu kişiliğiyle Nilüfer de gayrimenkul zenginleri arasında yer alıyor.
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8. HADİSE Dev konserler, özel geceler, TV programları, reklam ve işbirlikleri ile adından sık sık bahsettiren Hadise, kazancının büyük bir bölümünü gayrimenkule yatırırken, yurt dışında da yatırımlar yapıyor.
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9. HÜLYA AVŞAR Sahne, sinema, reklam ve TV programlarından kazandığı servet ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, zaman içinde yaşamını gayrimenkullerle garanti altına aldı. Kendi oturduğu yazlık ve kışlık villaların yanı sıra İngiltere'de de bir evi bulunan Hülya Avşar, yatırım olarak aldığı arazi ve arsalarının yanı sıra gayrimenkulleriyle de Türkiye'nin en zengin şarkıcıları listesinde.
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10. DEMET AKALIN Evlerinin ve arsalarının çokluğuyla bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın; "Ticaret yapsam batarım, borsa da hiç mantıklı gelmiyor, o yüzden tüm kazandığımı gayrimenkule yatırıyorum" açıklamasıyla servetinin gelir kaynağını dile getirmişti.