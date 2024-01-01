Türkiye'nin En Zengin Kadın Ünlüleri

İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı
Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı
TİHEK'ten tesettür mayo yasağına ayrımcılık cezası
TİHEK'ten tesettür mayo yasağına ayrımcılık cezası
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı
Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı
AK Partili Güler'den 'casusluk' düzenlemesine ilişkin açıklama
AK Partili Güler'den 'casusluk' düzenlemesine ilişkin açıklama
Erdoğan: İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta
Erdoğan: İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
MEB, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak
MEB, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak
Bakan Göktaş'tan 5 kardeşin yangında ölümüne dair açıklama
Bakan Göktaş'tan 5 kardeşin yangında ölümüne dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Ekimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
Ekimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Yasa dışı bahsi e-para besliyor! Milyonlarca hesap bu iş için devrede
Yasa dışı bahsi e-para besliyor! Milyonlarca hesap bu iş için devrede
Özel güvenlikte kayıt dışı ordu! Yüz binleri buldu, denetim şart
Özel güvenlikte kayıt dışı ordu! Yüz binleri buldu, denetim şart
Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi
Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi
Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? YSK'dan açıklama
Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? YSK'dan açıklama
Bakan Yerlikaya: 3 milyon 390 bin yabancıyı misafir etmekteyiz
Bakan Yerlikaya: 3 milyon 390 bin yabancıyı misafir etmekteyiz
'Okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi' önerisi reddedildi
'Okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi' önerisi reddedildi
Bakan Bolat: Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz
Bakan Bolat: Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz
8 fenomenin hesabına erişim engeli getirildi
8 fenomenin hesabına erişim engeli getirildi
Adnan Oktar ile bağlantılı 4 Hakim ve Savcı yargılanması başladı
Adnan Oktar ile bağlantılı 4 Hakim ve Savcı yargılanması başladı
Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı

Türkiye'nin En Zengin Kadın Ünlüleri

Bu kez servetleriyle gündemdeler!

  1. Yalnızca kariyerleriyle değil aynı zamanda sahip oldukları lüks gayrimenkullerle de sık sık gündeme gelen ünlü isimler, servetlerinin açıklanması ile dikkatleri üzerine topladı. İşte, Türkiye'nin en zengin 10 ünlü kadını ve dudak uçuklatan servetleri....

    Yalnızca kariyerleriyle değil aynı zamanda sahip oldukları lüks gayrimenkullerle de sık sık gündeme gelen ünlü isimler, servetlerinin açıklanması ile dikkatleri üzerine topladı. İşte, Türkiye'nin en zengin 10 ünlü kadını ve dudak uçuklatan servetleri....

  2. 1. SEDA SAYAN Çok uzun zamandır ekranlarda yer alan ünlü şarkıcı Seda Sayan, program başına aldığı ücretlerin çoğunu gayrimenkule yatırmasıyla biliniyor. Seda Sayan'ın, ailesini; akrabalarını ikamet ettirdiği çeşitli semtlerdeki evlerin yanı sıra İstanbul'un Zincirlikuyu ve Etiler semtlerinde ünlü rezidanslarda daireleri ve Amerika Miami'de de evi bulunuyor...

    1. SEDA SAYAN Çok uzun zamandır ekranlarda yer alan ünlü şarkıcı Seda Sayan, program başına aldığı ücretlerin çoğunu gayrimenkule yatırmasıyla biliniyor. Seda Sayan'ın, ailesini; akrabalarını ikamet ettirdiği çeşitli semtlerdeki evlerin yanı sıra İstanbul'un Zincirlikuyu ve Etiler semtlerinde ünlü rezidanslarda daireleri ve Amerika Miami'de de evi bulunuyor...

  3. 2. SİBEL CAN Beykoz'da çok lüks bir sitedeki malikanede yaşayan Sibel Can'ın Nakkaştepe'de İstanbul Boğazı manzaralı villası, araçları, Amerika'da evleri, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri var.

    2. SİBEL CAN Beykoz'da çok lüks bir sitedeki malikanede yaşayan Sibel Can'ın Nakkaştepe'de İstanbul Boğazı manzaralı villası, araçları, Amerika'da evleri, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri var.

  4. 3. SEZEN AKSU Türkiye'de yalıda oturan 3 ünlü isim arasında yer alan Sezen Aksu, yalısını tamamen kendi kazancıyla aldı.

    3. SEZEN AKSU Türkiye'de yalıda oturan 3 ünlü isim arasında yer alan Sezen Aksu, yalısını tamamen kendi kazancıyla aldı.

  5. 4. EMEL SAYAN Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sahne performansları ve şarkılarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Emel Sayın, Türkiye'nin en zengin kadınları arasında yer alıyor. Marmaris'te bir oteli bulunan ünlü şarkıcı şimdilerde İstanbul'un orman bölgesi olan Demirciköy'de bir malikanede yaşıyor.

    4. EMEL SAYAN Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sahne performansları ve şarkılarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Emel Sayın, Türkiye'nin en zengin kadınları arasında yer alıyor. Marmaris'te bir oteli bulunan ünlü şarkıcı şimdilerde İstanbul'un orman bölgesi olan Demirciköy'de bir malikanede yaşıyor.

  6. 5. AŞKIN NUR YENGİ Tutumluluğuyla bilinen Aşkın Nur Yengi, sahneden kazandığını gayrimenkule yatırarak büyük bir servetin sahibi. En son İstanbul Beykoz'daki çok ünlü bir sitede; içinde pek çok dükkan bulunan bir pasaj satın almasıyla bilinen ünlü şarkıcı, listenin ilk 5 inde yer alıyor.

    5. AŞKIN NUR YENGİ Tutumluluğuyla bilinen Aşkın Nur Yengi, sahneden kazandığını gayrimenkule yatırarak büyük bir servetin sahibi. En son İstanbul Beykoz'daki çok ünlü bir sitede; içinde pek çok dükkan bulunan bir pasaj satın almasıyla bilinen ünlü şarkıcı, listenin ilk 5 inde yer alıyor.

  7. 6. EBRU GÜNEŞ Yıllardır en pahalı mekanların yanı sıra düğün, davet ve derneklerin özel gecelerinde de sahne alan Ebru Gündeş'in milyonluk yatırımları, büyükbaş hayvancılık tesisi, nakiti ve bir hayli iyi gayrimenkulleri var.

    6. EBRU GÜNEŞ Yıllardır en pahalı mekanların yanı sıra düğün, davet ve derneklerin özel gecelerinde de sahne alan Ebru Gündeş'in milyonluk yatırımları, büyükbaş hayvancılık tesisi, nakiti ve bir hayli iyi gayrimenkulleri var.

  8. 7. NİLÜFER Tutumlu kişiliğiyle Nilüfer de gayrimenkul zenginleri arasında yer alıyor.

    7. NİLÜFER Tutumlu kişiliğiyle Nilüfer de gayrimenkul zenginleri arasında yer alıyor.

  9. 8. HADİSE Dev konserler, özel geceler, TV programları, reklam ve işbirlikleri ile adından sık sık bahsettiren Hadise, kazancının büyük bir bölümünü gayrimenkule yatırırken, yurt dışında da yatırımlar yapıyor.

    8. HADİSE Dev konserler, özel geceler, TV programları, reklam ve işbirlikleri ile adından sık sık bahsettiren Hadise, kazancının büyük bir bölümünü gayrimenkule yatırırken, yurt dışında da yatırımlar yapıyor.

  10. 9. HÜLYA AVŞAR Sahne, sinema, reklam ve TV programlarından kazandığı servet ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, zaman içinde yaşamını gayrimenkullerle garanti altına aldı. Kendi oturduğu yazlık ve kışlık villaların yanı sıra İngiltere'de de bir evi bulunan Hülya Avşar, yatırım olarak aldığı arazi ve arsalarının yanı sıra gayrimenkulleriyle de Türkiye'nin en zengin şarkıcıları listesinde.

    9. HÜLYA AVŞAR Sahne, sinema, reklam ve TV programlarından kazandığı servet ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, zaman içinde yaşamını gayrimenkullerle garanti altına aldı. Kendi oturduğu yazlık ve kışlık villaların yanı sıra İngiltere'de de bir evi bulunan Hülya Avşar, yatırım olarak aldığı arazi ve arsalarının yanı sıra gayrimenkulleriyle de Türkiye'nin en zengin şarkıcıları listesinde.

  11. 10. DEMET AKALIN Evlerinin ve arsalarının çokluğuyla bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın; "Ticaret yapsam batarım, borsa da hiç mantıklı gelmiyor, o yüzden tüm kazandığımı gayrimenkule yatırıyorum" açıklamasıyla servetinin gelir kaynağını dile getirmişti.

    10. DEMET AKALIN Evlerinin ve arsalarının çokluğuyla bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın; "Ticaret yapsam batarım, borsa da hiç mantıklı gelmiyor, o yüzden tüm kazandığımı gayrimenkule yatırıyorum" açıklamasıyla servetinin gelir kaynağını dile getirmişti.