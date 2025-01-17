2024 Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?
İşte okulların kapanacağı tarih
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Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ara tatilin ardından sömestr tatili başlayacak. İlk dönem karnelerini alacak olan öğrenciler tatilin ardından ise yeni döneme başlayacak. İşte, MEB 2024-2025 sömestr tatili tarihi...
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SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN? Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
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Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.