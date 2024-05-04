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2025 Green Card Sonuç Tarihi

Green Card ne zaman açıklanıyor?

  1. Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapıldı. Ekim ayının başında başlayan başvuru süreci sona erdi. ABD Kongresi tarafından her yıl yapılması zorunlu tutulan programın amacı, Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle göçmen vizesi alma şansı sağlamak. Tüm gözler şimdi sonuçların ilan edileceği takvimde. İşte, Green Card sonuç tarihine ilişkin son bilgiler...

    Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapıldı. Ekim ayının başında başlayan başvuru süreci sona erdi. ABD Kongresi tarafından her yıl yapılması zorunlu tutulan programın amacı, Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle göçmen vizesi alma şansı sağlamak. Tüm gözler şimdi sonuçların ilan edileceği takvimde. İşte, Green Card sonuç tarihine ilişkin son bilgiler...

  2. GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

    GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

  3. GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.

    GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.