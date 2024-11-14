Pegasus'tan Ucuz Uçak Bileti Kampanyası: 150 Bin Koltuk Ayrıldı
Pegasus Havayolları, 13-14 Kasım 2024 tarihinde alınacak biletlerle 25 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yurt dışı biletleri indirimli satışa sundu
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Pegasus yurt dışı destinasyonlara yönelik kampanya düzenledi. 13-14 Kasım 2024 tarihinde alınacak biletlerle 25 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yurt dışı biletleri 9 Euro + vergilerden başlayan fiyattan satışa sundu.
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9? + vergilerle olan hatlar:
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9? + vergilerle olan hatlar:
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19? + vergilerle olan hatlar:
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19? + vergilerle olan hatlar:
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29? + vergilerle olan hatlar:
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29? + vergilerle olan hatlar:
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39? + vergilerle olan hatlar:
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39? + vergilerle olan hatlar: