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O Ses Türkiye Yeni Sezon Jürileri Kim Olacak?

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

  1. Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, geri dönüyor. O Ses Türkiye tanıtımı bu akşam yayınlandı. Merakla beklenen yarışma programının yeni sezon başvuruları başladı.

    Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, geri dönüyor. O Ses Türkiye tanıtımı bu akşam yayınlandı. Merakla beklenen yarışma programının yeni sezon başvuruları başladı.

  2. Yeni sezonda birçok güzel sesin ortaya çıkacağı yarışma ile ilgili "O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman?", "Jüri üyeleri kim olacak?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

    Yeni sezonda birçok güzel sesin ortaya çıkacağı yarışma ile ilgili "O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman?", "Jüri üyeleri kim olacak?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

  3. "Sesine güveniyorsan hemen başvur" mottosuyla yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni fragmanı büyük ilgi gördü. Birbirinden yetenekli isimlerin şarkılarını söyleyeceği yarışmanın yeni fragmanında başlangıç tarihi ve jüri üyeleri açıklanmadı.

    "Sesine güveniyorsan hemen başvur" mottosuyla yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni fragmanı büyük ilgi gördü. Birbirinden yetenekli isimlerin şarkılarını söyleyeceği yarışmanın yeni fragmanında başlangıç tarihi ve jüri üyeleri açıklanmadı.

  4. Ancak O Ses Türkiye yeni sezonun MasterChef final yaptıktan sonra başlayacağı tahmin ediliyor.

    Ancak O Ses Türkiye yeni sezonun MasterChef final yaptıktan sonra başlayacağı tahmin ediliyor.

  5. Öte yandan O Ses Türkiye'nin son sezonunda jüri koltuğunda; Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk yer almıştı.

    Öte yandan O Ses Türkiye'nin son sezonunda jüri koltuğunda; Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk yer almıştı.