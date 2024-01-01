O Ses Türkiye Yeni Sezon Jürileri Kim Olacak?
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?
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Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, geri dönüyor. O Ses Türkiye tanıtımı bu akşam yayınlandı. Merakla beklenen yarışma programının yeni sezon başvuruları başladı.
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Yeni sezonda birçok güzel sesin ortaya çıkacağı yarışma ile ilgili "O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman?", "Jüri üyeleri kim olacak?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.
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"Sesine güveniyorsan hemen başvur" mottosuyla yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni fragmanı büyük ilgi gördü. Birbirinden yetenekli isimlerin şarkılarını söyleyeceği yarışmanın yeni fragmanında başlangıç tarihi ve jüri üyeleri açıklanmadı.
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Ancak O Ses Türkiye yeni sezonun MasterChef final yaptıktan sonra başlayacağı tahmin ediliyor.
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Öte yandan O Ses Türkiye'nin son sezonunda jüri koltuğunda; Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk yer almıştı.