Heyecanını Paylaştı: Korkuyorum

"ÇOK BEKLENTİ VAR" Gazete Magazin'in haberine göre; Ekin Koç, merakla beklenen filmle ilgili heyecanını "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var. o yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil. Kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" sözleriyle anlattı.