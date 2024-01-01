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Heyecanını Paylaştı: Korkuyorum

Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanıyor...

  1. Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı film oluyor.

    Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı film oluyor.

  2. Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde Ekin Koç başrolde olacak.

    Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde Ekin Koç başrolde olacak.

  3. Haziran 2025'te sete çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturacak.

    Haziran 2025'te sete çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturacak.

  4. Hazırlıkları süren filmde Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

    Hazırlıkları süren filmde Barış Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Ekin Koç, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

  5. "ÇOK BEKLENTİ VAR" Gazete Magazin'in haberine göre; Ekin Koç, merakla beklenen filmle ilgili heyecanını "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var. o yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil. Kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" sözleriyle anlattı.

    "ÇOK BEKLENTİ VAR" Gazete Magazin'in haberine göre; Ekin Koç, merakla beklenen filmle ilgili heyecanını "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var. o yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil. Kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" sözleriyle anlattı.

  6. "ŞU AN ENVANTER TOPLUYORUZ" Film için çalışmaların sürdüğünü belirten ünlü oyuncu, "Manço'nun yakınlarıyla görüştük, daha da devam edeceğiz. Şu an envanter topluyoruz. Zaten elimizde baya bir arşiv var. Hem onlara gireceğiz hem vokal koçu, müzikal bazı şeyler yapacağız. Mümkün mertebe bu süreçte yönetmen, senarist, oyuncu üçgeninde üzerinden geçtiğimiz kadar geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

    "ŞU AN ENVANTER TOPLUYORUZ" Film için çalışmaların sürdüğünü belirten ünlü oyuncu, "Manço'nun yakınlarıyla görüştük, daha da devam edeceğiz. Şu an envanter topluyoruz. Zaten elimizde baya bir arşiv var. Hem onlara gireceğiz hem vokal koçu, müzikal bazı şeyler yapacağız. Mümkün mertebe bu süreçte yönetmen, senarist, oyuncu üçgeninde üzerinden geçtiğimiz kadar geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

  7. EKİN KOÇ MÜZİKLE DE İLGİLENİYOR Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde başrol oynayan Ekin Koç, oyuncu kimliğinin yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de tanınıyor. Samed Nalbant?la 2022 yılında kurduğu ?DayOff Kolektif? adlı grupla zaman zaman sahne de alan oyuncu, gitar çalıp şarkı söylüyor. 32 yaşındaki Ekin Koç, Üç Kuruş, Bizim İçin Şampiyon, Sana Bir Sır Vereceğim, Uyanış: Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Benim Adım Gültepe, Senden Bana Kalan ve Kurak Günler gibi yapımlarla tanınıyor.

    EKİN KOÇ MÜZİKLE DE İLGİLENİYOR Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde başrol oynayan Ekin Koç, oyuncu kimliğinin yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de tanınıyor. Samed Nalbant?la 2022 yılında kurduğu ?DayOff Kolektif? adlı grupla zaman zaman sahne de alan oyuncu, gitar çalıp şarkı söylüyor. 32 yaşındaki Ekin Koç, Üç Kuruş, Bizim İçin Şampiyon, Sana Bir Sır Vereceğim, Uyanış: Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Benim Adım Gültepe, Senden Bana Kalan ve Kurak Günler gibi yapımlarla tanınıyor.

  8. 1 ŞUBAT 1999'DA HAYATINI KAYBETTİ 1 Şubat 1999 yılında kaybettiğimiz Barış Manço, Türkiye'de rock müziğin öncüleri arasındadır. Hazırladığı televizyon programıyla dünyanın pek çok ülkesine giden Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde, 56 yaşındayken Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

    1 ŞUBAT 1999'DA HAYATINI KAYBETTİ 1 Şubat 1999 yılında kaybettiğimiz Barış Manço, Türkiye'de rock müziğin öncüleri arasındadır. Hazırladığı televizyon programıyla dünyanın pek çok ülkesine giden Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde, 56 yaşındayken Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.