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Masterchef'te İkinci Eleme Adayı Belli Oldu! Mavi Takımda Tartışma

Masterchef'te ikinci eleme adayı belli oldu! Mavi takımda tartışma

  1. Haftanın ilk eleme adayı olan Ezgi, "Ben de Eda'nın yaptığı tatlıyı bilmiyordum. Ben Muratcan'ın da benim kadar yargılanması gerektiğini düşünüyordum. Zaten toplantıda da konuştuk bunu. Onu da bir tek Onur yazmadı. O yüzden Onur'a bir sitemim oldu. Ben ikimizin eşit çıkıp kararı kaptanın vereceğini düşünüyordum" dedi.

    Haftanın ilk eleme adayı olan Ezgi, "Ben de Eda'nın yaptığı tatlıyı bilmiyordum. Ben Muratcan'ın da benim kadar yargılanması gerektiğini düşünüyordum. Zaten toplantıda da konuştuk bunu. Onu da bir tek Onur yazmadı. O yüzden Onur'a bir sitemim oldu. Ben ikimizin eşit çıkıp kararı kaptanın vereceğini düşünüyordum" dedi.

  2. Muratcan, "Burada 15. haftaya geldik. Ben burada hiçbir zaman arka tarafa geçtiğimde tabak kaybettikten sonra kimseyi kenara çekip bak birbirimizi yazmıyoruz diye kimseye konuşma yapmamışımdır. Bundan 8-10 hafta önce ben kendimi potaya gönderen bir insanım. Herkesi kenara çekip beyler beni yazın demiştim. Dün Onur beni yazmadı ama Semih ve Kerem de beni yazdı. Burada Onur'un beni yazmaması bir olay konusu olacaksa eyvallah olsun ama onun haricinde buradaki herkes kimsenin düşüncesine karışamaz." ifadelerini kullandı.

    Muratcan, "Burada 15. haftaya geldik. Ben burada hiçbir zaman arka tarafa geçtiğimde tabak kaybettikten sonra kimseyi kenara çekip bak birbirimizi yazmıyoruz diye kimseye konuşma yapmamışımdır. Bundan 8-10 hafta önce ben kendimi potaya gönderen bir insanım. Herkesi kenara çekip beyler beni yazın demiştim. Dün Onur beni yazmadı ama Semih ve Kerem de beni yazdı. Burada Onur'un beni yazmaması bir olay konusu olacaksa eyvallah olsun ama onun haricinde buradaki herkes kimsenin düşüncesine karışamaz." ifadelerini kullandı.

  3. Onur,"Eda'nın tatlıyı rahat bir şekilde yapabileceğini düşündüm. Muratcan da iki tabakla ilgilendiği için ben Muratcan'ı yazmadım. 2 tabak birden almış oldu. İkisi de kaybetti ama emek olarak sadece bir tane ürün mü yoksa iki tane kaybeden tabak mı?" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

    Onur,"Eda'nın tatlıyı rahat bir şekilde yapabileceğini düşündüm. Muratcan da iki tabakla ilgilendiği için ben Muratcan'ı yazmadım. 2 tabak birden almış oldu. İkisi de kaybetti ama emek olarak sadece bir tane ürün mü yoksa iki tane kaybeden tabak mı?" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

  4. TAKIM OYUNU<p> Dokunulmazlık oyununu kazananı 4-3'lük skorla kırmızı takım oldu.

    TAKIM OYUNU

    Dokunulmazlık oyununu kazananı 4-3'lük skorla kırmızı takım oldu.

  5. ELEME ADAYI<p> Haftanın ikinci eleme adayı Muratcan oldu.

    ELEME ADAYI

    Haftanın ikinci eleme adayı Muratcan oldu.

  6. Haftanın ikinci eleme adayı Muratcan oldu.

    Haftanın ikinci eleme adayı Muratcan oldu.