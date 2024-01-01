Masterchef'te İkinci Eleme Adayı Belli Oldu! Mavi Takımda Tartışma

Muratcan, "Burada 15. haftaya geldik. Ben burada hiçbir zaman arka tarafa geçtiğimde tabak kaybettikten sonra kimseyi kenara çekip bak birbirimizi yazmıyoruz diye kimseye konuşma yapmamışımdır. Bundan 8-10 hafta önce ben kendimi potaya gönderen bir insanım. Herkesi kenara çekip beyler beni yazın demiştim. Dün Onur beni yazmadı ama Semih ve Kerem de beni yazdı. Burada Onur'un beni yazmaması bir olay konusu olacaksa eyvallah olsun ama onun haricinde buradaki herkes kimsenin düşüncesine karışamaz." ifadelerini kullandı.