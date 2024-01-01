Dökülmeyi Azaltan Mucize Karışım

Karanfil suyu, saçlara doğal bir parlaklık kazandırır. Saç tellerini nemlendirir ve yumuşatarak mat görünümü azaltır. Doğal yağlar, saçı nemlendirirken aynı zamanda elektriklenme sorununu azaltır. Saçların daha parlak ve ışıltılı görünmesini sağlayacaksınız.İçerdiği mineraller ve vitaminler saç foliküllerini uyarır. Bu sayede saçlarınız kusursuz bir şekilde uzayabilir. Düzenli kullanıldığında, saç köklerinin ihtiyacı olan besinleri almasını sağlar. Saç uzatma sürecini hızlandırmak isteyenler için karanfil suyu etkili bir yöntem olacaktır.