Yeni Yılda MTV Ne Kadar Olacak?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı 2025: Hangi araçlar için ne kadar ödenecek?
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MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak. Araç sahipleri ise en düşük MTV fiyatlarının ne kadar olduğunu ve hangi araçların ne kadar MTV ödeneyeceğini merak ediyor. Peki, 2024 MTV ödemesi ne kadar olacak?
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2025 YILINDA MTV NE KADAR OLACAK? Bu yıl en düşük olan MTV ücreti 3 bin 359 TL iken, 2025 yılında yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93 zamlanacak olanacak TV tutarı en düşük 4 bin 834 TL olacak.
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TAŞIT DEĞERLERİNE GÖRE NE KADAR MTV ÖDENECEK? En yaygın ödenecek MTV 10 bin 112 TL ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak. Taşıt değerlerinin en üst limitte olduğu tabloya göre, 2025 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar otomobillerden alınacak MTV tutarı 4 bin 33 TL?den 5 bin 803 TL?ye çıkacak. Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasında olan otobillerden alınacak MTV tutarı 7 bin 26 TL?den 10 bin 112 TL?ye yükselirken, 1.6 litre ila 1.8 arasında değişen motor silindir hacmi için ödenecek tutar 12 bin 414 TL?den 17 bin 886 TL?ye çıkacak. 2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak. Örneğin; Ferrari?nin ilk SUV?u Purosangue?ye sahip olan kişinin ödeyeceği yıllık MTV tutarı 230 bin TL?yi bulacak.
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HANGİ ARAÇLAR İÇİN NE KADAR MTV ÖDENECEK? Türkiye?nin en çok satan otomobillerden Fiat Egea için önümüzde yıl ödenecek MTV tutarı 10 bin 112 TL?ye yükselirken, 1.0 litre motor hacmine sahip Renault Clio için ödenecek tutar 5 bin 803 TL?ye ulaşacak. Toyota Corolla?nın 1.5 litrelik benzinli motoru için ödenecek tutar da yine 10 bin 112 TL seviyesindeyken, 1.8 litrelik hibrit motorlu versiyonu için ödenecek tutar 17 bin TL?yi bulacak. 2025 yılında 1-3 yaş motosiklet sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı 899 TL ila 11 bin 667 TL arasında değişecek.