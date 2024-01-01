Yeni Yılda MTV Ne Kadar Olacak?

TAŞIT DEĞERLERİNE GÖRE NE KADAR MTV ÖDENECEK? En yaygın ödenecek MTV 10 bin 112 TL ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak. Taşıt değerlerinin en üst limitte olduğu tabloya göre, 2025 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar otomobillerden alınacak MTV tutarı 4 bin 33 TL?den 5 bin 803 TL?ye çıkacak. Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasında olan otobillerden alınacak MTV tutarı 7 bin 26 TL?den 10 bin 112 TL?ye yükselirken, 1.6 litre ila 1.8 arasında değişen motor silindir hacmi için ödenecek tutar 12 bin 414 TL?den 17 bin 886 TL?ye çıkacak. 2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak. Örneğin; Ferrari?nin ilk SUV?u Purosangue?ye sahip olan kişinin ödeyeceği yıllık MTV tutarı 230 bin TL?yi bulacak.