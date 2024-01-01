Aybüke Pusat Reçeteyi Verdi! Güzellik Sırrı Bakın Neymiş
Aybüke Pusat reçeteyi verdi! Güzellik sırrı bakın neymiş
-
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş'la başrolü paylaşan Aybüke Pusat başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü isim güzellik sırrını verdi.
-
Medcezir, O Hayat Benim, Söz, Şahin Tepesi, Her Yerde Sen, Sıfırıncı Gün ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede boy gösteren Aybüke Pusat başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
-
2014 Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Aybüke Pusat yüzü olduğu markanın lansmanında güzellik sırrını verdi.
-
Pusat; "Bol su içiyorum. Doğal şeyler tüketiyorum. Yiyorum, içiyorum ve yüzüme sürüyorum. Pozitif kalıyorum. Güzel uyuyorum, iyi yemek yiyorum" dedi.
Günlük bakım rutinlerinden de bahseden Aybüke Pusat, "Suyumu ve nemlendiricimi yanımda taşıyorum. Her gün yüzüme masaj yaparım" diye konuştu. (Kaynak: Mynet)
-
Aybüke Pusat kimdir
25 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etti.
-
2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncülük elde etti. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde "Elif" karakteriyle televizyon kariyerine başladı.
-
Yer aldığı dizi ve filmler
2014: Medcezir: Elif
2015-2016: O Hayat Benim: Zeynep
2016: Familya: Su Beyoğlu
2017-2018: Söz: Bahar Kutlu Karasu
2018: Şahin Tepesi: Verda Özden
2019: Her Yerde Sen: Selin Sever Erendil
2020: 50 Metrekare
2022-2023: Sıfırıncı Gün: Nisan
2023: Teşkilat: Neslihan