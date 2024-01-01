Aybüke Pusat reçeteyi verdi! Güzellik sırrı bakın neymiş

Medcezir, O Hayat Benim, Söz, Şahin Tepesi, Her Yerde Sen, Sıfırıncı Gün ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede boy gösteren Aybüke Pusat başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.