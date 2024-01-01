Ehliyet Ve Pasaport Harcı Ne Kadar Olacak?

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. İşte, 2025 ehliyet ve pasaport haçlarında son durum...