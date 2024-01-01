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Ehliyet Ve Pasaport Harcı Ne Kadar Olacak?

2025 yeniden değerleme oranları

  1. 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. İşte, 2025 ehliyet ve pasaport haçlarında son durum...

    2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. İşte, 2025 ehliyet ve pasaport haçlarında son durum...

  2. 2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte ehliyet ve pasaport harçlarının ne kadar olacağı da netlik kazandı.

    2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte ehliyet ve pasaport harçlarının ne kadar olacağı da netlik kazandı.

  3. 2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK? <br> Ehliyet Harcı (A sınıfı) 2024: 1.308 TL 2025: 1.882 TL <br> Ehliyet Harcı (B sınıfı) 2024: 3.945 TL 2025: 5.678 TL <br> Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor. <br> Vakıf Hizmet Bedeli 2024: 230 2025: 331 <br> Değerli Kağıt Bedeli 2024: 990 TL 2025: 1.425 TL

    2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
    Ehliyet Harcı (A sınıfı) 2024: 1.308 TL 2025: 1.882 TL
    Ehliyet Harcı (B sınıfı) 2024: 3.945 TL 2025: 5.678 TL
    Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.
    Vakıf Hizmet Bedeli 2024: 230 2025: 331
    Değerli Kağıt Bedeli 2024: 990 TL 2025: 1.425 TL

  4. 2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK? <br> 6 aylık pasaport harcı 2024: 1.639 TL 2025: 2.359 TL <br> 1 yıllık pasaport harcı 2024: 2.379 TL 2025: 3.424 TL <br> 2 yıllık pasaport harcı 2024: 3.912 TL 2025: 5.630 TL <br> 3 yıllık pasaport harcı 2024: 5558 TL 2025: 7.999 TL <br> 3 yıl üzeri pasaport harcı 2024: 7833 2025: 11.274 <br> Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

    2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
    6 aylık pasaport harcı 2024: 1.639 TL 2025: 2.359 TL
    1 yıllık pasaport harcı 2024: 2.379 TL 2025: 3.424 TL
    2 yıllık pasaport harcı 2024: 3.912 TL 2025: 5.630 TL
    3 yıllık pasaport harcı 2024: 5558 TL 2025: 7.999 TL
    3 yıl üzeri pasaport harcı 2024: 7833 2025: 11.274
    Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.