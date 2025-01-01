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Üç Aylar Ne Zaman Başlayacak?

2025'in ilk kandili ne zaman?

  1. "Üç aylar ne zaman?" sorusunun yanıtı, tüm İslam coğrafyası tarafından yeni yıla az bir zaman kala merak ediliyor. Recep ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, gelecek yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimiyle birlikte üç ayların başlayacağı tarih belli oldu. İşte, 2025 üç aylar takvimi ve kandil tarihleri...

    "Üç aylar ne zaman?" sorusunun yanıtı, tüm İslam coğrafyası tarafından yeni yıla az bir zaman kala merak ediliyor. Recep ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, gelecek yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimiyle birlikte üç ayların başlayacağı tarih belli oldu. İşte, 2025 üç aylar takvimi ve kandil tarihleri...

  2. ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

  3. REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

    REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

  4. 2025 KANDİL GÜNLERİ Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446) Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446) Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446) Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

    2025 KANDİL GÜNLERİ Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446) Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446) Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446) Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)