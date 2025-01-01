Üç Aylar Ne Zaman Başlayacak?

"Üç aylar ne zaman?" sorusunun yanıtı, tüm İslam coğrafyası tarafından yeni yıla az bir zaman kala merak ediliyor. Recep ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, gelecek yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimiyle birlikte üç ayların başlayacağı tarih belli oldu. İşte, 2025 üç aylar takvimi ve kandil tarihleri...