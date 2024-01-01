Lucas Torreira Aşka Geldi!

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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor
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Diyanet İşleri Başkanı: Kudüs'te katliam yapılıyor
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23 yaşındaki hemşirenin acı ölümü
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Türk Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
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'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulundu
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İki çocuk evde ölü bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı
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Yeni yılda elektrik ve gaz zamları enflasyonla uyumlu olacak
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8 il için 'sarı' uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak
ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
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Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
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Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
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Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
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Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
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Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
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Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
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İki ilde korkutan deprem
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi

Lucas Torreira Aşka Geldi!

Devrim Özkan ile yeni karesini paylaştı

  1. Birkaç ay önce aşklarına ikinci bir şans veren oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira gündemden düşmüyor.

    Birkaç ay önce aşklarına ikinci bir şans veren oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira gündemden düşmüyor.

  2. BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR Bir süredir evleneceklerini iddia eden ve zaman zaman mutlu karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü çift, liglere milli ara verilmesinin ardından tatile çıktı.

    BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR Bir süredir evleneceklerini iddia eden ve zaman zaman mutlu karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü çift, liglere milli ara verilmesinin ardından tatile çıktı.

  3. Devrim Özkan ile Lucas Torreira önce Arjantin'e ardından ünlü futbolcunun memleketi Uruguay'a gitti.

    Devrim Özkan ile Lucas Torreira önce Arjantin'e ardından ünlü futbolcunun memleketi Uruguay'a gitti.

  4. Şimdilerde tatillerine devam eden ünlü çiftten Lucas Torreira, sevgilisiyle yeni bir pozunu paylaştı.

    Şimdilerde tatillerine devam eden ünlü çiftten Lucas Torreira, sevgilisiyle yeni bir pozunu paylaştı.

  5. "EN SEVDİĞİM İNSANLA DÜNYADAKİ YERİM" Galatasaray'ın yıldızı, paylaşımına "En sevdiğim insanla dünyadaki yerim. Gülümsemeyi asla bırakma aşkım, sen özelsin" notunu düştü.

    "EN SEVDİĞİM İNSANLA DÜNYADAKİ YERİM" Galatasaray'ın yıldızı, paylaşımına "En sevdiğim insanla dünyadaki yerim. Gülümsemeyi asla bırakma aşkım, sen özelsin" notunu düştü.

  6. ÖZKAN KAYITSIZ KALAMADI Devrim Özkan ise sevgilisine "Şehrin kadar güzelsin" sözleriyle karşılık verdi.

    ÖZKAN KAYITSIZ KALAMADI Devrim Özkan ise sevgilisine "Şehrin kadar güzelsin" sözleriyle karşılık verdi.