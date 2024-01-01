Lucas Torreira Aşka Geldi!
Devrim Özkan ile yeni karesini paylaştı
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Birkaç ay önce aşklarına ikinci bir şans veren oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira gündemden düşmüyor.
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BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR Bir süredir evleneceklerini iddia eden ve zaman zaman mutlu karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü çift, liglere milli ara verilmesinin ardından tatile çıktı.
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Devrim Özkan ile Lucas Torreira önce Arjantin'e ardından ünlü futbolcunun memleketi Uruguay'a gitti.
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Şimdilerde tatillerine devam eden ünlü çiftten Lucas Torreira, sevgilisiyle yeni bir pozunu paylaştı.
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"EN SEVDİĞİM İNSANLA DÜNYADAKİ YERİM" Galatasaray'ın yıldızı, paylaşımına "En sevdiğim insanla dünyadaki yerim. Gülümsemeyi asla bırakma aşkım, sen özelsin" notunu düştü.
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ÖZKAN KAYITSIZ KALAMADI Devrim Özkan ise sevgilisine "Şehrin kadar güzelsin" sözleriyle karşılık verdi.