Lucas Torreira Aşka Geldi!

ÖZKAN KAYITSIZ KALAMADI Devrim Özkan ise sevgilisine "Şehrin kadar güzelsin" sözleriyle karşılık verdi.

"EN SEVDİĞİM İNSANLA DÜNYADAKİ YERİM" Galatasaray'ın yıldızı, paylaşımına "En sevdiğim insanla dünyadaki yerim. Gülümsemeyi asla bırakma aşkım, sen özelsin" notunu düştü.

Şimdilerde tatillerine devam eden ünlü çiftten Lucas Torreira, sevgilisiyle yeni bir pozunu paylaştı.

BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR Bir süredir evleneceklerini iddia eden ve zaman zaman mutlu karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü çift, liglere milli ara verilmesinin ardından tatile çıktı.

Birkaç ay önce aşklarına ikinci bir şans veren oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira gündemden düşmüyor.

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