Filistin'i Anlatan En İyi Filmler

Filmler, bir kurgu ürünü olsa da gerçek hayata farklı bir pencereden tüm çıplaklığıyla bakmamıza olanak tanıyor. Son dönemlerde tüm dünyanın odak noktası haline gelen Filistin dramı ise yıllar boyu pek çok esere konu oldu. Zulüm ve vahşetin ilmek ilmek işlendiği Filistin topraklarındaki acıları tüm dünyaya bir tokat gibi çarpan en dikkat çeken filmleri sizler için derledik...