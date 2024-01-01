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Sağlıklı Yaşlanma Sürecini Destekleyen 5 Besin

Yaşlandıkça yediğimiz yiyecekler görünümümüzü, yaşam kalitemizi ve hastalık riskimizi büyük ölçüde etkileyebilir.

  1. 1. Sızma zeytinyağı Sızma zeytinyağı dünyadaki en sağlıklı yağlardan biridir. Zeytinyağı açısından zengin bir diyet, kronik hastalık riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir.

    1. Sızma zeytinyağı Sızma zeytinyağı dünyadaki en sağlıklı yağlardan biridir. Zeytinyağı açısından zengin bir diyet, kronik hastalık riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir.

  2. 2. Yeşil Çay Yeşil çay, polifenol adı verilen antioksidanlar açısından özellikle yüksektir. Yeşil çayda bulunan polifenoller, çevresel stres faktörlerinden kaynaklanan dış cilt yaşlanmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Birçok cilt bakım ürünü yaşlanma karşıtı özellikleri nedeniyle yeşil çay özü içerir.

    2. Yeşil Çay Yeşil çay, polifenol adı verilen antioksidanlar açısından özellikle yüksektir. Yeşil çayda bulunan polifenoller, çevresel stres faktörlerinden kaynaklanan dış cilt yaşlanmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Birçok cilt bakım ürünü yaşlanma karşıtı özellikleri nedeniyle yeşil çay özü içerir.

  3. 3. Balık Balık, sağlıklı bir cildi destekleyebilen oldukça besleyici bir besindir. Omega-3 yağları kalp hastalığına, iltihaba ve diğer birçok soruna karşı faydalıdır. Ayrıca, araştırmalar omega-3 yağ asitlerinin güçlü bir cilt bariyeriyle bağlantılı olduğunu ve cilde zarar veren iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. En popüler yağlı balık türlerinden biri olan somon, cildinizin sağlığını desteklemeye yardımcı olabilecek birçok yarara sahiptir.

    3. Balık Balık, sağlıklı bir cildi destekleyebilen oldukça besleyici bir besindir. Omega-3 yağları kalp hastalığına, iltihaba ve diğer birçok soruna karşı faydalıdır. Ayrıca, araştırmalar omega-3 yağ asitlerinin güçlü bir cilt bariyeriyle bağlantılı olduğunu ve cilde zarar veren iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. En popüler yağlı balık türlerinden biri olan somon, cildinizin sağlığını desteklemeye yardımcı olabilecek birçok yarara sahiptir.

  4. 4. Bitter çikolata ya da kakao Healthline'ın haberine göre, 24 haftalık bir çalışmada, zengin kakao içeceği tüketen katılımcılar, cilt elastikiyetinde ve yüz kırışıklıklarında önemli iyileşmeler yaşadı. Bu sonuçlar umut verici olsa da, bazı çalışmalar bitter çikolatanın cilt görünümü veya yaşlanma için fayda sağladığını resmen göstermemiştir. Kakao içeriği ne kadar yüksekse, flavonoid içeriği de o kadar yüksektir. Bu nedenle, eğer beslenmenize bitter çikolata eklemek istiyorsanız, kakao oranı yüksek olan veya az ilave şeker içeren çikolataları tercih edin.

    4. Bitter çikolata ya da kakao Healthline'ın haberine göre, 24 haftalık bir çalışmada, zengin kakao içeceği tüketen katılımcılar, cilt elastikiyetinde ve yüz kırışıklıklarında önemli iyileşmeler yaşadı. Bu sonuçlar umut verici olsa da, bazı çalışmalar bitter çikolatanın cilt görünümü veya yaşlanma için fayda sağladığını resmen göstermemiştir. Kakao içeriği ne kadar yüksekse, flavonoid içeriği de o kadar yüksektir. Bu nedenle, eğer beslenmenize bitter çikolata eklemek istiyorsanız, kakao oranı yüksek olan veya az ilave şeker içeren çikolataları tercih edin.

  5. 5. Sebzeler Birçok sebze aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından zengindir. C vitamini kolajen üretiminde de önemli bir rol oynar. Kolajen cildin temel yapı taşlarından biridir, ancak üretimi 25 yaşından sonra azalmaya başlar. En yüksek C vitamini içeriğine sahip sebzeler arasında yapraklı yeşillikler, dolmalık biberler, domatesler ve brokoli bulunur.

    5. Sebzeler Birçok sebze aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından zengindir. C vitamini kolajen üretiminde de önemli bir rol oynar. Kolajen cildin temel yapı taşlarından biridir, ancak üretimi 25 yaşından sonra azalmaya başlar. En yüksek C vitamini içeriğine sahip sebzeler arasında yapraklı yeşillikler, dolmalık biberler, domatesler ve brokoli bulunur.