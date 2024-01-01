Sağlıklı Yaşlanma Sürecini Destekleyen 5 Besin

4. Bitter çikolata ya da kakao Healthline'ın haberine göre, 24 haftalık bir çalışmada, zengin kakao içeceği tüketen katılımcılar, cilt elastikiyetinde ve yüz kırışıklıklarında önemli iyileşmeler yaşadı. Bu sonuçlar umut verici olsa da, bazı çalışmalar bitter çikolatanın cilt görünümü veya yaşlanma için fayda sağladığını resmen göstermemiştir. Kakao içeriği ne kadar yüksekse, flavonoid içeriği de o kadar yüksektir. Bu nedenle, eğer beslenmenize bitter çikolata eklemek istiyorsanız, kakao oranı yüksek olan veya az ilave şeker içeren çikolataları tercih edin.