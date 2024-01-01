Bu Kez Chatgpt Kazandı

YÖK, içeriden yükselmelere köklü bir reform için harekete geçmeli!
YÖK, içeriden yükselmelere köklü bir reform için harekete geçmeli!
MEB AGS Online Kurslarımız Başlıyor, Üstelik %50 İndirimli!
MEB AGS Online Kurslarımız Başlıyor, Üstelik %50 İndirimli!
Sponsorlu İçerik
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
TSK'dan teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
TSK'dan teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Benzinde 62 kuruşluk indirim
Benzinde 62 kuruşluk indirim
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?
MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Teşkilat kabine ile istişarede
Teşkilat kabine ile istişarede
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da doktora saldırı
İstanbul'da doktora saldırı
'Demokrasi aşığı, vatan ve millet sevdalısı bir Türk evladıyım'
'Demokrasi aşığı, vatan ve millet sevdalısı bir Türk evladıyım'
Bakanlık açıkladı: Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
Bakanlık açıkladı: Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
Ziraat Bankasından 'logo değişimi' ile ilgili iddialara açıklama
Ziraat Bankasından 'logo değişimi' ile ilgili iddialara açıklama
ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevapları yayımlandı
ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevapları yayımlandı
Maliye gözünü alkollü içecek sektöründeki kayıt dışılığa dikti
Maliye gözünü alkollü içecek sektöründeki kayıt dışılığa dikti

Bu Kez Chatgpt Kazandı

Şiirleri Shakespeare?i geride bıraktı

  1. Yapay zekanın sanattaki rolü her geçen gün tartışma konusu olurken, yeni bir araştırma, ChatGPT'nin yazdığı şiirlerin bazı okurlar tarafından edebiyat tarihinin dev isimlerine tercih edildiğini ortaya koydu.

    Yapay zekanın sanattaki rolü her geçen gün tartışma konusu olurken, yeni bir araştırma, ChatGPT'nin yazdığı şiirlerin bazı okurlar tarafından edebiyat tarihinin dev isimlerine tercih edildiğini ortaya koydu.

  2. ABD'de Pittsburgh Üniversitesi?nden Brian Porter ve Edouard Machery tarafından yürütülen çalışma, şiirlerin insan mı yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığının edebiyat uzmanı olmayan kişiler tarafından ayırt edilemediğini gösterdi. Araştırma, 14 Kasım?da Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

    ABD'de Pittsburgh Üniversitesi?nden Brian Porter ve Edouard Machery tarafından yürütülen çalışma, şiirlerin insan mı yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığının edebiyat uzmanı olmayan kişiler tarafından ayırt edilemediğini gösterdi. Araştırma, 14 Kasım?da Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

  3. YAPAY ZEKA MI, İNSAN MI? ChatGPT 3.5?ten, Shakespeare, Dickinson, Lord Byron ve T.S. Eliot gibi şairlerin tarzında şiirler yazması istendi. Araştırmacılar, bu şiirlerden 10 tanesini seçerek bin 634 katılımcıya sundu. Katılımcılar, şiirlerin yapay zeka tarafından mı yoksa bir insan eliyle mi yazıldığını tahmin etmeye çalıştı. Sonuçlar, yapay zeka şiirlerinin çoğunlukla insan eliyle yazılmış gibi algılandığını ortaya koydu. Çoğunlukla yapay zekanın eserlerinin insan elinden çıktığı düşünülürken, bir insanın yazma ihtimali en düşük görülen 5 metnin hepsinin imzası sohbet botuna aitti.

    YAPAY ZEKA MI, İNSAN MI? ChatGPT 3.5?ten, Shakespeare, Dickinson, Lord Byron ve T.S. Eliot gibi şairlerin tarzında şiirler yazması istendi. Araştırmacılar, bu şiirlerden 10 tanesini seçerek bin 634 katılımcıya sundu. Katılımcılar, şiirlerin yapay zeka tarafından mı yoksa bir insan eliyle mi yazıldığını tahmin etmeye çalıştı. Sonuçlar, yapay zeka şiirlerinin çoğunlukla insan eliyle yazılmış gibi algılandığını ortaya koydu. Çoğunlukla yapay zekanın eserlerinin insan elinden çıktığı düşünülürken, bir insanın yazma ihtimali en düşük görülen 5 metnin hepsinin imzası sohbet botuna aitti.

  4. BEĞENİ DEĞERLENDİRMESİ Araştırmacılar, farklı bir grupla şiirlerin estetik beğenisini ölçtü. 696 katılımcı, şiirleri kalite, duygu, ritim ve özgünlük gibi kriterlere göre puanladı. İlginç bir şekilde, yapay zeka şiirleri daha çok beğenildi. Ancak katılımcılar, şiirlerin yapay zeka tarafından yazıldığını bilince değerlendirme puanları düştü. Bununla birlikte, hiçbir bilgi verilmeden değerlendirilen grup, yapay zeka şiirlerini insanlara kıyasla daha fazla tercih etti.

    BEĞENİ DEĞERLENDİRMESİ Araştırmacılar, farklı bir grupla şiirlerin estetik beğenisini ölçtü. 696 katılımcı, şiirleri kalite, duygu, ritim ve özgünlük gibi kriterlere göre puanladı. İlginç bir şekilde, yapay zeka şiirleri daha çok beğenildi. Ancak katılımcılar, şiirlerin yapay zeka tarafından yazıldığını bilince değerlendirme puanları düştü. Bununla birlikte, hiçbir bilgi verilmeden değerlendirilen grup, yapay zeka şiirlerini insanlara kıyasla daha fazla tercih etti.

  5. "İNSANLARDAN DAHA İNSANİ" Porter ve Machery?ye göre, yapay zekanın dil modellerinin "ortalama" bir yaklaşımla çalışması, sıradışı şiirlerin karmaşıklığını ve tuhaflığını azaltıyor. Bu durum, yapay zeka şiirlerini daha anlaşılır ve çekici hale getirebilir.

    "İNSANLARDAN DAHA İNSANİ" Porter ve Machery?ye göre, yapay zekanın dil modellerinin "ortalama" bir yaklaşımla çalışması, sıradışı şiirlerin karmaşıklığını ve tuhaflığını azaltıyor. Bu durum, yapay zeka şiirlerini daha anlaşılır ve çekici hale getirebilir.

  6. SANATI ELE GEÇİRİR Mİ? Hayatta olan ve çalışmaya dahil edilen tek şair Dorothea Lasky, yapay zekanın işini elinden alacağı endişesi taşımadığını belirterek, "Şiir her zaman gerekli olacak" dedi. Lasky, yapay zeka şiirlerinin de insanlar tarafından sevilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Öte yandan, Stanford Üniversitesi?nden Michele Elam gibi bazı uzmanlar, yapay zekanın sanat üzerindeki etkisi konusunda daha temkinli. Elam, yapay zeka ürünlerinin sanatla kurduğumuz ilişkiyi değiştirebileceği ve gerçekliklerimizi anlamlandırma biçimimizi sınırlayabileceği konusunda uyardı.

    SANATI ELE GEÇİRİR Mİ? Hayatta olan ve çalışmaya dahil edilen tek şair Dorothea Lasky, yapay zekanın işini elinden alacağı endişesi taşımadığını belirterek, "Şiir her zaman gerekli olacak" dedi. Lasky, yapay zeka şiirlerinin de insanlar tarafından sevilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Öte yandan, Stanford Üniversitesi?nden Michele Elam gibi bazı uzmanlar, yapay zekanın sanat üzerindeki etkisi konusunda daha temkinli. Elam, yapay zeka ürünlerinin sanatla kurduğumuz ilişkiyi değiştirebileceği ve gerçekliklerimizi anlamlandırma biçimimizi sınırlayabileceği konusunda uyardı.