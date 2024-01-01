Bu Kez Chatgpt Kazandı
Şiirleri Shakespeare?i geride bıraktı
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Yapay zekanın sanattaki rolü her geçen gün tartışma konusu olurken, yeni bir araştırma, ChatGPT'nin yazdığı şiirlerin bazı okurlar tarafından edebiyat tarihinin dev isimlerine tercih edildiğini ortaya koydu.
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ABD'de Pittsburgh Üniversitesi?nden Brian Porter ve Edouard Machery tarafından yürütülen çalışma, şiirlerin insan mı yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığının edebiyat uzmanı olmayan kişiler tarafından ayırt edilemediğini gösterdi. Araştırma, 14 Kasım?da Scientific Reports dergisinde yayımlandı.
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YAPAY ZEKA MI, İNSAN MI? ChatGPT 3.5?ten, Shakespeare, Dickinson, Lord Byron ve T.S. Eliot gibi şairlerin tarzında şiirler yazması istendi. Araştırmacılar, bu şiirlerden 10 tanesini seçerek bin 634 katılımcıya sundu. Katılımcılar, şiirlerin yapay zeka tarafından mı yoksa bir insan eliyle mi yazıldığını tahmin etmeye çalıştı. Sonuçlar, yapay zeka şiirlerinin çoğunlukla insan eliyle yazılmış gibi algılandığını ortaya koydu. Çoğunlukla yapay zekanın eserlerinin insan elinden çıktığı düşünülürken, bir insanın yazma ihtimali en düşük görülen 5 metnin hepsinin imzası sohbet botuna aitti.
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BEĞENİ DEĞERLENDİRMESİ Araştırmacılar, farklı bir grupla şiirlerin estetik beğenisini ölçtü. 696 katılımcı, şiirleri kalite, duygu, ritim ve özgünlük gibi kriterlere göre puanladı. İlginç bir şekilde, yapay zeka şiirleri daha çok beğenildi. Ancak katılımcılar, şiirlerin yapay zeka tarafından yazıldığını bilince değerlendirme puanları düştü. Bununla birlikte, hiçbir bilgi verilmeden değerlendirilen grup, yapay zeka şiirlerini insanlara kıyasla daha fazla tercih etti.
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"İNSANLARDAN DAHA İNSANİ" Porter ve Machery?ye göre, yapay zekanın dil modellerinin "ortalama" bir yaklaşımla çalışması, sıradışı şiirlerin karmaşıklığını ve tuhaflığını azaltıyor. Bu durum, yapay zeka şiirlerini daha anlaşılır ve çekici hale getirebilir.
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SANATI ELE GEÇİRİR Mİ? Hayatta olan ve çalışmaya dahil edilen tek şair Dorothea Lasky, yapay zekanın işini elinden alacağı endişesi taşımadığını belirterek, "Şiir her zaman gerekli olacak" dedi. Lasky, yapay zeka şiirlerinin de insanlar tarafından sevilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Öte yandan, Stanford Üniversitesi?nden Michele Elam gibi bazı uzmanlar, yapay zekanın sanat üzerindeki etkisi konusunda daha temkinli. Elam, yapay zeka ürünlerinin sanatla kurduğumuz ilişkiyi değiştirebileceği ve gerçekliklerimizi anlamlandırma biçimimizi sınırlayabileceği konusunda uyardı.