Bu Kez Chatgpt Kazandı

BEĞENİ DEĞERLENDİRMESİ Araştırmacılar, farklı bir grupla şiirlerin estetik beğenisini ölçtü. 696 katılımcı, şiirleri kalite, duygu, ritim ve özgünlük gibi kriterlere göre puanladı. İlginç bir şekilde, yapay zeka şiirleri daha çok beğenildi. Ancak katılımcılar, şiirlerin yapay zeka tarafından yazıldığını bilince değerlendirme puanları düştü. Bununla birlikte, hiçbir bilgi verilmeden değerlendirilen grup, yapay zeka şiirlerini insanlara kıyasla daha fazla tercih etti.