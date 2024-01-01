Palamut Tahtını Hamsiye Bırakıyor
Son yılların en bereketli sezonu
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Denizlerde 1 Eylül?de başlayan balık avı sezonu ile son yılların en bereketli sezonu yaşanırken, palamut avının ardından bu durum hamsi avına da yansımaya başladı.
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Geçen haftalarda kilosu 200 liradan satılan hamsi, bugün bol av vermesiyle fiyatı yarıya kadar gerileyerek 100 liraya kadar indi.
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Trabzon Toptancı Balık Hali?ne bu sezon ilk kez bin kasanın üzerinde hamsi geldi. Esnaf, son yılların en bereketli sezonunun yaşandığını söyledi.
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Uzun yıllar sonra hamsi ile palamudun bir arada bu kadar bol göründüğü belirtiliyor. Palamudun adeti ise 150-200 liradan satışa sunuluyor.
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Tezgahlarda istavrit 100-150 lira, sargan 250-300 liradan satılıyor. Sarıkanadın fiyatı 350-400 lira, mezgit ise 100-400 lira aralığında değişiyor.