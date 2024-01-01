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Palamut Tahtını Hamsiye Bırakıyor

Son yılların en bereketli sezonu

  1. Denizlerde 1 Eylül?de başlayan balık avı sezonu ile son yılların en bereketli sezonu yaşanırken, palamut avının ardından bu durum hamsi avına da yansımaya başladı.

    Denizlerde 1 Eylül?de başlayan balık avı sezonu ile son yılların en bereketli sezonu yaşanırken, palamut avının ardından bu durum hamsi avına da yansımaya başladı.

  2. Geçen haftalarda kilosu 200 liradan satılan hamsi, bugün bol av vermesiyle fiyatı yarıya kadar gerileyerek 100 liraya kadar indi.

    Geçen haftalarda kilosu 200 liradan satılan hamsi, bugün bol av vermesiyle fiyatı yarıya kadar gerileyerek 100 liraya kadar indi.

  3. Trabzon Toptancı Balık Hali?ne bu sezon ilk kez bin kasanın üzerinde hamsi geldi. Esnaf, son yılların en bereketli sezonunun yaşandığını söyledi.

    Trabzon Toptancı Balık Hali?ne bu sezon ilk kez bin kasanın üzerinde hamsi geldi. Esnaf, son yılların en bereketli sezonunun yaşandığını söyledi.

  4. Uzun yıllar sonra hamsi ile palamudun bir arada bu kadar bol göründüğü belirtiliyor. Palamudun adeti ise 150-200 liradan satışa sunuluyor.

    Uzun yıllar sonra hamsi ile palamudun bir arada bu kadar bol göründüğü belirtiliyor. Palamudun adeti ise 150-200 liradan satışa sunuluyor.

  5. Tezgahlarda istavrit 100-150 lira, sargan 250-300 liradan satılıyor. Sarıkanadın fiyatı 350-400 lira, mezgit ise 100-400 lira aralığında değişiyor.

    Tezgahlarda istavrit 100-150 lira, sargan 250-300 liradan satılıyor. Sarıkanadın fiyatı 350-400 lira, mezgit ise 100-400 lira aralığında değişiyor.