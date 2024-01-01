'O Hareketine Eriyorum'
Bilinmeyenlerini anlatan Sarıtaş, set anıları ve eşiyle ilgili itirafıyla dikkat çekti.
-
"Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza" gibi projelerle tanınan ve şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide izleyici karşısına çıkan Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz haziran ayında tasarımcı Zeynep Mayruk'la nikah masasına oturmuştu.
-
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, İbrahim Selim?in YouTube programı ?İbrahim Selim ile Bu Gece?ye katıldı.
-
"BU ESTETİĞE GİRER BENCE" "Estetiğin var mı?" sorusuna yanıt veren Tolga Sarıtaş, küçükken diş yapısının bozuk olduğunu ve ortodonti tedavisi sonrası düzeldiğini "Bu estetiğe girer bence" sözleriyle anlattı.
-
"GÜLÜŞÜMLE İLGİLİ İLTİFAT ALIYORUM" İbrahim Selim'in "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusunu da yanıtlayan Sarıtaş, "Gülüşümle ilgili iltifat alıyorum genelde. Ama çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla, katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani" ifadelerini kullandı.
-
"DOĞRU SETİ BULMAKTA ZORLANDIM" Set anılarından da bahseden ünlü oyuncu, bir gün Söz seti yerine yanlışlıkla Erkenci Kuş setine gittiğini itiraf etti.
-
"Bir sabah doğru seti bulmakta zorlandım" diyen Tolga Sarıtaş, şu ifadeleri kullandı: "Söz seti diyerek başka bir sete gittim. Arabadan indiğimde kimse beni almıyordu, çay ocağındaki adamlara 'günaydın' dedim. Ama oradaki insanlar bana şok bir şekilde bakıyordu. Sonra yürürken etrafımdaki insanların durup bana bakmaya başladığını fark ettim. O an birden fark ettim ki yanlış sete gelmişim. Arabama binip başka bir sokakta devam ettim."
-
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Cihangir karakterini canlandıran Sarıtaş, merhum oyuncu Tuncel Kurtiz?in ona verdiği desteği "İlk set deneyimimde çok heyecanlıydım. Tuncel Kurtiz, ilk sahnemden sonra elini omzuma koyarak 'Aferin, iyi oynadın' dedi. Bu sözleriyle büyük bir rahatlama hissettim" sözleriyle anlattı.