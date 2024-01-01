'O Hareketine Eriyorum'

"Bir sabah doğru seti bulmakta zorlandım" diyen Tolga Sarıtaş, şu ifadeleri kullandı: "Söz seti diyerek başka bir sete gittim. Arabadan indiğimde kimse beni almıyordu, çay ocağındaki adamlara 'günaydın' dedim. Ama oradaki insanlar bana şok bir şekilde bakıyordu. Sonra yürürken etrafımdaki insanların durup bana bakmaya başladığını fark ettim. O an birden fark ettim ki yanlış sete gelmişim. Arabama binip başka bir sokakta devam ettim."