Başarılı Olduğunuzu Gösteren 5 İşaret

2- SÜREKLİ ÖĞRENMEK İÇİN ÇABALIYORSANIZ Sürekli öğreniyor ve araştırıyorsanız birçok kişiden daha başarılısınız demektir. Çünkü gerçek başarı, her şeyi bilmediğinizi kabul etmek ve öğrenmeye devam etmeye hazır olmak demektir.