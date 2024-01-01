Bu Kan Grubunda Bunama Riski Yüzde 82!
Yapılan araştırmalar bu kan grubuna sahip olan kişilerin demans riskinin %82 daha fazla olduğu ortaya kondu.
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Beyin sağlığı ve kan grubu arasındaki bağlantı herkesi şaşıttı. Kan grupları toplamda dört ana grupta incelenir. Bunlar A, B, AB ve 0 kan grubudur.
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Ayrıca kendi içinde negatif ve pozitif olarak ayrılır. Toplam olarak ise A pozitif A negatif, AB pozitif AB negatif, B pozitif B negatif, 0 pozitif 0 negatif olmak üzere 8 farklı kan grubu tanımlanmıştır.
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A grubu: Kırmızı kan hücrelerinde yalnızca A antijeninin bulunduğu kan grubudur.
B grubu: Kırmızı kan hücrelerinde yalnızca B antijeni yer alır.
AB Grubu: Eritrosit olarak adlandırılan kırmızı kan hücrelerinde hem A hem de B antijenleri bulunur.
0 grubu: Kırmızı kan hücrelerinde A veya B antijeninin yer almadığı kan grubudur.
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Kan grupları aynı zamanda Rh faktörünün D antijeninin var olup olmamasına bağlı olarak "pozitif" veya "negatif" olarak ikiye ayrılır. Bu durum Rh sistemi adıyla bilinir. Kan grubunda Rh pozitif olmak, Rh negatif olmaktan daha yaygındır. Negatif kan grupları genellikle az bulunan kan gruplarındandır.
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Pozitif (+): Kırmızı kan hücrelerinde RhD antijeni bulunur. Negatif (-): Kırmızı kan hücrelerinde RhD antijeni yoktur.
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Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öncülük ettiği ve Neurology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, kan gruplarının beyin sağlığı üzerindeki beklenmedik etkisini ortaya koydu.
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Öyle ki bu kan grubuna sahip olan bireylerin dermans riskinin %82 daha fazla olduğu ortaya kondu.
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Bilim dergisi Neurology'de yayımlanan bir araştırma sonucuna göre, kan grubu ile bunama riski arasında şaşırtıcı bir bağlantı söz konusu.
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Araştırma ekibinde yer alan Prof. Dr. Mary Cushman'ın açıklamasına göre, bu çarpıcı sonuç tıp dünyasında büyük bir yankıya neden oldu.
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Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacıların katkılarıyla, Neurology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan grubuna sahip kişilere göre bunama ( düşünme ve hafıza sorunları geliştirme) hastalığına yakalanma olasılığı yüzde 82 daha fazla.
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Kan gruplarının beyin sağlığı üzerindeki bu denli güçlü etkisi, bizi şaşırttı" diyen araştırma lideri Dr. Mary Cushman, "Bu bulgu, demans ve bilişsel bozuklukların önlenmesinde yeni bir sayfa açabilir," açıklamasında bulundu.
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Dr. Mary Cushman sözlerine şöyle devam etti: "Çalışmamız kan grubuna ve bilişsel bozulma riskine bakıyor, ancak birkaç çalışma yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığını gösterdi."
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AB KAN GRUBU NEDEN RİSK ALTINDA? Sebebi olarak "Faktör VII" adı verilen bir protein gösteriliyor. AB kan grubuna sahip kişilerde bu proteinin yüksek seviyelerde bulunması, beyin sağlığını tehdit eden bir mekanizmayı tetikliyor olabilir. Faktör VII, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan bir protein.
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AB KAN GRUBUNA SAHİP KİŞİLER DEMANSTAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI? Düzenli sağlık kontrolünden geçmeliler Beyin sağlığını destekleyen aktiviteler yapılmalı Kalp-damar sağlığını önem vermeli Kalp damar ve beyin sağlığını destekleyen bir düzene geçilmeli Düzenli bilişsel egzersizler özenle yapılmalı
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Araştırmacılara göre AB kan grubuna sahip olmak tek başına bir kader değil. Bu 5 maddeye gereken önem verildiğinde riskler önemli ölçüde azalacaktır.
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Bunama dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyen ciddi bir hastalık. Ancak bu saydığımız önlemleri alarak hastalık riskini neredeyse yok etmek mümkün.
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AB kan grubuna sahip olanlar, risk faktörlerine karşı daha dikkatli olmalı.Ortaya çıkan bu araştırmalar sonucu bilim insanları, yeni çalışmalara devam ediyor.
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AB kan grubu ve bunama riski arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması, gelecekteki yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine de şüphesiz ki katkı sağlayacak.