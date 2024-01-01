Hafta Sonuna Dikkat! İstanbul'a Kar Yağabilir

Avrupa üzerinden cumartesi günü çok daha soğuk hava girişi olacak. Çalışkan, "Soğuk hava, bu hafta ülkenin birçok noktasına kar getirecek." değerlendirmesinde bulundu. Cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur getireceğini dile getiren Çalışkan, "Ardından akşam saatlerinde ve pazar günü Anadolu ya kar getirecek." dedi.