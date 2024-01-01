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Hafta Sonuna Dikkat! İstanbul'a Kar Yağabilir

Hafta sonu bazı bölgelerde soğuk hava ve kar yağışı beklenirken İstanbul'da ise cumartesi akşamı kar yağabilir.

  1. Ekim ve kasım ayının ilk haftası kurak geçti. Kanada üzerinden esen güçlü jet akımları yağışların Avrupa'dan Türkiye'ye gelmesini sağlayacak.

    Ekim ve kasım ayının ilk haftası kurak geçti. Kanada üzerinden esen güçlü jet akımları yağışların Avrupa'dan Türkiye'ye gelmesini sağlayacak.

  2. MEGAKENT İÇİN YAĞIŞ UYARISI NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, perşembe ve cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

    MEGAKENT İÇİN YAĞIŞ UYARISI NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, perşembe ve cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

  3. RÜZGAR SERT ESECEK Bu hafta rüzgarın önce lodostan, ardından karayelden eseceğini dile getiren Çalışkan, "Çarşamba gece ile perşembe öğle saatleri arasında İstanbul, Bursa, Bolu, Zonguldak, Çanakkale ve İzmir arasında bölümde lodosun hızı satte 65-75 kilometreye çıkacak." dedi.

    RÜZGAR SERT ESECEK Bu hafta rüzgarın önce lodostan, ardından karayelden eseceğini dile getiren Çalışkan, "Çarşamba gece ile perşembe öğle saatleri arasında İstanbul, Bursa, Bolu, Zonguldak, Çanakkale ve İzmir arasında bölümde lodosun hızı satte 65-75 kilometreye çıkacak." dedi.

  4. Çalışkan, perşembe akşamı İstanbul ve Marmara?da şiddetli yağmurun etkili olacağını da sözlerine ekledi.

    Çalışkan, perşembe akşamı İstanbul ve Marmara?da şiddetli yağmurun etkili olacağını da sözlerine ekledi.

  5. BAZI İLLERDE HAFTA SONU KAR BEKLENİYOR Hafta sonu ülkeye soğuk hava ve kar yağışı gelmesi bekleniyor.

    BAZI İLLERDE HAFTA SONU KAR BEKLENİYOR Hafta sonu ülkeye soğuk hava ve kar yağışı gelmesi bekleniyor.

  6. Avrupa üzerinden cumartesi günü çok daha soğuk hava girişi olacak. Çalışkan, "Soğuk hava, bu hafta ülkenin birçok noktasına kar getirecek." değerlendirmesinde bulundu. Cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur getireceğini dile getiren Çalışkan, "Ardından akşam saatlerinde ve pazar günü Anadolu ya kar getirecek." dedi.

    Avrupa üzerinden cumartesi günü çok daha soğuk hava girişi olacak. Çalışkan, "Soğuk hava, bu hafta ülkenin birçok noktasına kar getirecek." değerlendirmesinde bulundu. Cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur getireceğini dile getiren Çalışkan, "Ardından akşam saatlerinde ve pazar günü Anadolu ya kar getirecek." dedi.

  7. İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? Çalışkan, soğuk havayla birlikte cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a kar yağabileceğini belirtti.

    İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? Çalışkan, soğuk havayla birlikte cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a kar yağabileceğini belirtti.