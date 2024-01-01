'Meğer Her Şey Para Ve Maddiyatmış' Demişti... Ebru Şallı Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve zam açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve zam açıklaması
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı
İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebi
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebi
2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu
2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
20 bin öğretmen adayı için tercih süreci bugün sona erecek
20 bin öğretmen adayı için tercih süreci bugün sona erecek
Tüketici 'daha ucuz' için daha çok market geziyor
Tüketici 'daha ucuz' için daha çok market geziyor
Asgari ücrete zam tartışmaları fırsatçıları harekete geçirdi
Asgari ücrete zam tartışmaları fırsatçıları harekete geçirdi
Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında
Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında
Kış lastiği cep yakıyor! 4 tekere dudak uçuklatan bedel
Kış lastiği cep yakıyor! 4 tekere dudak uçuklatan bedel
ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı
ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda
Ali Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli
Ali Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli
Sendikalardan ortak çağrı: Vergide adalet istiyoruz
Sendikalardan ortak çağrı: Vergide adalet istiyoruz
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu!
Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu!
Bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 fenomene yakalama kararı
Bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 fenomene yakalama kararı
Rekabet Kurumu onayladı: Hepsiburada, Kazaklara satıldı
Rekabet Kurumu onayladı: Hepsiburada, Kazaklara satıldı
Rize'de 1 kişinin öldüğü heyelana dair Validen açıklama
Rize'de 1 kişinin öldüğü heyelana dair Validen açıklama
'İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri' iddiasına yalanlama
'İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri' iddiasına yalanlama
Öğretmenler 'yapay zeka' eğitmeni olacak
Öğretmenler 'yapay zeka' eğitmeni olacak
Trafik magandasına 35 bin lira ceza
Trafik magandasına 35 bin lira ceza
Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı
Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı
Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çürük elma operasyonu
Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çürük elma operasyonu

'Meğer Her Şey Para Ve Maddiyatmış' Demişti... Ebru Şallı Açıkladı!

Ebru Şallı açıkladı! Ortak yatırımları var mı?

  1. Uğur Akkuş, 8 Kasım günü eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu. Akkuş, 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan neden ayrıldığını sosyal medya hesabında açıkladı. <p> "BOŞANMA DAVASI AÇTIM" <p> Boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş şu ifadeleri kullandı: <p> "Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim."

    Uğur Akkuş, 8 Kasım günü eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu. Akkuş, 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan neden ayrıldığını sosyal medya hesabında açıkladı.

    "BOŞANMA DAVASI AÇTIM"

    Boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim."

  2. "HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"<p> Akkuş sözlerine "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" diye devam etti.<p> 'SÜREÇ DEVAM EDİYOR' <p> Ebru Şallı, aynı gün boşanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabında "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" açıklamasında bulundu.

    "HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"

    Akkuş sözlerine "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" diye devam etti.

    'SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

    Ebru Şallı, aynı gün boşanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabında "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" açıklamasında bulundu.

  3. "KÖTÜ HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEM" <p> Ebru Şallı katıldığı bir etkinlikte boşanma kararıyla ilgili sorulan soruları cevapladı. <p> Şallı yaptığı açıklamada; "Herkes evlenebilir, boşanabilir. Her şey insanlar için. Uğur bey de, ben de öyle bir süreçteyim. O yüzden ben güzel şeyler söylerim. Kötü hiçbir şey söylemem" ifadelerini kullandı.

    "KÖTÜ HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEM"

    Ebru Şallı katıldığı bir etkinlikte boşanma kararıyla ilgili sorulan soruları cevapladı.

    Şallı yaptığı açıklamada; "Herkes evlenebilir, boşanabilir. Her şey insanlar için. Uğur bey de, ben de öyle bir süreçteyim. O yüzden ben güzel şeyler söylerim. Kötü hiçbir şey söylemem" ifadelerini kullandı.

  4. "SİNİRLENMİŞTİR SÖYLEMİŞTİR"<p> Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış" ifadeleri hakkında ne düşündüğü sorulan Şallı "Aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir söylemiştir, olabilir Uğur bu!" dedi.<p> "Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok" diyen Şallı, ortak mal varlığı konusunda ise "Beraber ortak bir alımımız yok. Hiç öyle bir şey yok" diye konuştu.

    "SİNİRLENMİŞTİR SÖYLEMİŞTİR"

    Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış" ifadeleri hakkında ne düşündüğü sorulan Şallı "Aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir söylemiştir, olabilir Uğur bu!" dedi.

    "Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok" diyen Şallı, ortak mal varlığı konusunda ise "Beraber ortak bir alımımız yok. Hiç öyle bir şey yok" diye konuştu.