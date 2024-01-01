Böyle Saç Yıkama Ölümle Sonuçlanabilir
Beyin cerrahı uyardı!
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Dr. Arun Naik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bu pozisyonun atardamar hasarına yol açabileceğini ve beyne giden kan akışını kısıtlayabileceğini söyledi. Atardamar hasarının ilk belirtileri arasında baş dönmesi, bulanık görme, uyuşma ve peltek konuşma gibi semptomlar yer alır.
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Damarların uzun süre ezilmesinin ölümle sonuçlanabileceğini belirten uzman isim, özellikle yüksek tansiyon, şeker hastalığı veya boyun rahatsızlığı geçmişi olan kişilerin daha fazla risk altında olduğunu ifade etti.
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Tıp dünyasında ''güzellik salonu felç sendromu'' adı verilen bu hastalık, ilk olarak 1993 yılında ABD'de görüldü. O tarihten bu yana, birçok kişi damar zedelenmesi sonucu felç kaldı.
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Uzmanlar, kuaförde saç yıkatıldığında boynun yeterli şekilde desteklendiğinden emin olunmasını önerdi. Bu sendromun özellikle gençler arasında yaygın olduğunu belirten Dr. Peter Gloviczki, boyundan geçip beyne giden ana damarlarda meydana gelen yırtılmaların da felaketi çağırdığını belirtti.